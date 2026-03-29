Nhân viên tiếp thị trả lại 74 triệu đồng cho người đánh rơi

(GLO)- Công an phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa biểu dương gương người tốt việc tốt là anh Vương Thế Vinh (SN 1989, tổ 15, phường Ayun Pa). Trước đó, anh Vinh nhặt được số tiền lớn và trả lại cho người bị đánh rơi.

Sáng 27-3, khi đi trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Ayun Pa), anh Vinh nhặt được 1 chiếc túi vải màu đỏ. Kiểm tra bên trong, anh Vinh thấy có giấy tờ tùy thân và 74 triệu đồng.

anh-vinh-da-trao-lai-chiec-vi-voi-so-tien-74-trieu-dong-cho-chi-linh-anh-dvcc.jpg
Anh Vinh trao lại chiếc ví với số tiền 74 triệu đồng cho chị Linh. Ảnh: ĐVCC

Anh Vinh đã mang đến Công an phường Ayun Pa trình báo để nhờ hỗ trợ tìm người bị đánh rơi số tài sản nói trên. Qua xác minh, Công an phường Ayun Pa xác định số tài sản trên của chị Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1977, trú tại tổ 6, phường Ayun Pa).

Sau đó, đơn vị đã liên hệ để anh Vinh trực tiếp trao lại chiếc ví cùng số tiền lớn cho chị Linh. Nhận được tài sản, chị Linh rất vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Vinh và tinh thần trách nhiệm của Công an phường Ayun Pa.

Được biết, anh Vinh là nhân viên tiếp thị bột giặt. Anh cũng là thành viên của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở ở tổ 15, phường Ayun Pa.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

null