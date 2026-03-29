Nhân viên tiếp thị trả lại 74 triệu đồng cho người đánh rơi

(GLO)- Công an phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa biểu dương gương người tốt việc tốt là anh Vương Thế Vinh (SN 1989, tổ 15, phường Ayun Pa). Trước đó, anh Vinh nhặt được số tiền lớn và trả lại cho người bị đánh rơi.

Sáng 27-3, khi đi trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Ayun Pa), anh Vinh nhặt được 1 chiếc túi vải màu đỏ. Kiểm tra bên trong, anh Vinh thấy có giấy tờ tùy thân và 74 triệu đồng.

Anh Vinh trao lại chiếc ví với số tiền 74 triệu đồng cho chị Linh. Ảnh: ĐVCC

Anh Vinh đã mang đến Công an phường Ayun Pa trình báo để nhờ hỗ trợ tìm người bị đánh rơi số tài sản nói trên. Qua xác minh, Công an phường Ayun Pa xác định số tài sản trên của chị Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1977, trú tại tổ 6, phường Ayun Pa).

Sau đó, đơn vị đã liên hệ để anh Vinh trực tiếp trao lại chiếc ví cùng số tiền lớn cho chị Linh. Nhận được tài sản, chị Linh rất vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Vinh và tinh thần trách nhiệm của Công an phường Ayun Pa.

Được biết, anh Vinh là nhân viên tiếp thị bột giặt. Anh cũng là thành viên của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở ở tổ 15, phường Ayun Pa.