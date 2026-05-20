Phường Pleiku trao bò sinh kế, hỗ trợ “Thắp sáng đường quê” tại xã Đak Pơ

Tại chương trình, đoàn đã trao 1 con bò sinh sản cho gia đình bà Đinh Thị Jruh (ở làng Hway, là hộ nghèo) nhằm giúp gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, đoàn cũng hỗ trợ thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” với việc lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời tại làng KLeo KTu - ngôi làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Pơ.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa công tác kết nghĩa giữa phường Pleiku và xã Đak Pơ, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó; đồng thời chung tay hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.