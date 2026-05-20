Phường Pleiku trao bò sinh kế, hỗ trợ “Thắp sáng đường quê” tại xã Đak Pơ

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 19-5, đoàn công tác của UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ, tham quan Nhà truyền thống Đak Pơ và triển khai các hoạt động kết nghĩa năm 2026 tại xã Đak Pơ. 

Đoàn công tác của UBND phường Pleiku trao tặng 1 con bò sinh sản cho gia đình bà Đinh Thị Jruh. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, đoàn đã trao 1 con bò sinh sản cho gia đình bà Đinh Thị Jruh (ở làng Hway, là hộ nghèo) nhằm giúp gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, đoàn cũng hỗ trợ thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” với việc lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời tại làng KLeo KTu - ngôi làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Pơ.

Phường Pleiku hỗ trợ mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã Đak Pơ. Ảnh: Bá Bính

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa công tác kết nghĩa giữa phường Pleiku và xã Đak Pơ, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó; đồng thời chung tay hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

