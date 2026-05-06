Đường quê bừng sáng từ mô hình an ninh cơ sở

THÚY TRINH
(GLO)- Xóm nhà chị Nay H Đuyt (SN 1976, buôn Thăm) là một trong những điểm được lắp đèn năng lượng mặt trời từ mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” do Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) thực hiện.

Từ khi có điện đường, buổi tối người dân yên tâm đi lại, trẻ em có chỗ vui chơi. Chị H Đuyt chia sẻ: “Trước đây đường tối, đi lại rất sợ. Nay có điện đường, đi rẫy về muộn vẫn nhìn rõ, an tâm hơn, đi xe an toàn hơn”.

Buôn Thăm là thôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, khoảng 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Khảo sát của Công an xã cho thấy, thôn mới có 13/24 ngã ba, ngã tư trên 15 tuyến đường được chiếu sáng.

Ngày 15-4, Công an xã phối hợp lắp đặt 10 trụ đèn năng lượng mặt trời tại các vị trí trọng điểm, chọn buôn Thăm làm điểm đầu triển khai mô hình.

Ra mắt mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” tại xã Ia Pa. Ảnh: T.T

Ông Nay Soen - Trưởng thôn Thăm - cho biết: “Bà con mong có đèn từ lâu nhưng điều kiện khó khăn chưa thực hiện được. Nay Công an xã khảo sát, lắp đặt, bà con rất vui vì góp phần làm đẹp làng xóm, xây dựng nông thôn mới”.

Mô hình được Công an xã triển khai trên cơ sở khảo sát, tính toán và vận động kỹ lưỡng; phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở và hệ thống chính trị thôn rà soát từng tuyến đường, khu dân cư, thống kê cụ thể, đồng thời lấy ý kiến người dân về nhu cầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa - cho biết: “Qua tuần tra ban đêm, nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, các ngã ba, ngã tư thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh vấn đề an ninh trật tự.

Vì vậy, chúng tôi tham mưu triển khai mô hình với phương châm dùng ánh sáng góp phần đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn”.

Xã Ia Pa sau sáp nhập có diện tích 103,19 km², với 7.391 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69,2%; là địa bàn thuần nông, kinh tế còn khó khăn.

Mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” triển khai giai đoạn 2026-2030, phấn đấu mỗi thôn, làng lắp ít nhất 10 trụ đèn; toàn xã dự kiến khoảng 230 trụ trong 5 năm, kinh phí khoảng 460 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp.

Năm 2026, xã đặt mục tiêu triển khai tại 5 thôn (Thăm, Plơi Rngol, Bah Leng, Blôm, Mơ Năng 2) với khoảng 50 trụ đèn. Sau lễ ra mắt, Công an xã đã lắp đặt 35 trụ tại 3 thôn; số còn lại tiếp tục vận động để hoàn thành trong năm.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp "vì Nhân dân phục vụ"

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình "Gia đình số" .

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

