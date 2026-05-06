Đường quê bừng sáng từ mô hình an ninh cơ sở

(GLO)- Xóm nhà chị Nay H Đuyt (SN 1976, buôn Thăm) là một trong những điểm được lắp đèn năng lượng mặt trời từ mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” do Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) thực hiện.

Từ khi có điện đường, buổi tối người dân yên tâm đi lại, trẻ em có chỗ vui chơi. Chị H Đuyt chia sẻ: “Trước đây đường tối, đi lại rất sợ. Nay có điện đường, đi rẫy về muộn vẫn nhìn rõ, an tâm hơn, đi xe an toàn hơn”.

Buôn Thăm là thôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, khoảng 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Khảo sát của Công an xã cho thấy, thôn mới có 13/24 ngã ba, ngã tư trên 15 tuyến đường được chiếu sáng.

Ngày 15-4, Công an xã phối hợp lắp đặt 10 trụ đèn năng lượng mặt trời tại các vị trí trọng điểm, chọn buôn Thăm làm điểm đầu triển khai mô hình.

Ra mắt mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” tại xã Ia Pa. Ảnh: T.T

Ông Nay Soen - Trưởng thôn Thăm - cho biết: “Bà con mong có đèn từ lâu nhưng điều kiện khó khăn chưa thực hiện được. Nay Công an xã khảo sát, lắp đặt, bà con rất vui vì góp phần làm đẹp làng xóm, xây dựng nông thôn mới”.

Mô hình được Công an xã triển khai trên cơ sở khảo sát, tính toán và vận động kỹ lưỡng; phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở và hệ thống chính trị thôn rà soát từng tuyến đường, khu dân cư, thống kê cụ thể, đồng thời lấy ý kiến người dân về nhu cầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa - cho biết: “Qua tuần tra ban đêm, nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn, các ngã ba, ngã tư thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh vấn đề an ninh trật tự.

Vì vậy, chúng tôi tham mưu triển khai mô hình với phương châm dùng ánh sáng góp phần đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn”.

Xã Ia Pa sau sáp nhập có diện tích 103,19 km², với 7.391 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69,2%; là địa bàn thuần nông, kinh tế còn khó khăn.

Mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” triển khai giai đoạn 2026-2030, phấn đấu mỗi thôn, làng lắp ít nhất 10 trụ đèn; toàn xã dự kiến khoảng 230 trụ trong 5 năm, kinh phí khoảng 460 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp.

Năm 2026, xã đặt mục tiêu triển khai tại 5 thôn (Thăm, Plơi Rngol, Bah Leng, Blôm, Mơ Năng 2) với khoảng 50 trụ đèn. Sau lễ ra mắt, Công an xã đã lắp đặt 35 trụ tại 3 thôn; số còn lại tiếp tục vận động để hoàn thành trong năm.