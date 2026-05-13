Thực tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu xã Phú Thiện và Chư A Thai

(GLO)- Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an 2 xã Chư Thai, Phú Thiện tổ chức thực tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu Phú Thiện và xăng dầu Đông Phú Thiện (thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên).

Lực lượng chuyên nghiệp triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cửa hàng xăng dầu Phú Thiện (xã Chư A Thai). Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, địa điểm xảy ra cháy tại khu vực cột bơm xăng dầu của cửa hàng.

Nguyên nhân do sau khi bơm nhiên liệu cho xe, nhân viên cửa hàng quên lấy vòi bơm nhiên liệu ra khỏi xe ô tô. Vòi bơm bị mắc kẹt vào xe nên khi xe chạy đã kéo đổ cột bơm xăng, dẫn đến phát nổ và gây cháy.

Đồng thời, cò bơm xăng bị kẹt dẫn đến xăng chảy loang ra khu vực xung quanh, gây cháy lan sang khu nhà làm việc, khiến 1 người mắc kẹt bên trong, chưa thoát ra ngoài được.

Khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, tổ chức cứu người bị mắc kẹt, cứu tài sản trong đám cháy, sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

Các lực lượng phối hợp dập tắt đám cháy giả định tại cửa hàng xăng dầu Đông Phú Thiện (xã Phú Thiện). Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Cùng với đó, lực lượng PCCC triển khai đội hình vừa phun dung dịch chất tạo bọt dập tắt đám cháy, vừa phun nước làm mát cho cán bộ, chiến sĩ, cấu kiện xây dựng và chống cháy lan.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia.

Buổi thực tập giúp cho lực lượng chữa cháy và CNCH có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể cũng như công tác phối hợp chữa cháy và ứng cứu tài sản tại cơ sở.