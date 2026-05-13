Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Thực tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu xã Phú Thiện và Chư A Thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI

(GLO)- Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an 2 xã Chư Thai, Phú Thiện tổ chức thực tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu Phú Thiện và xăng dầu Đông Phú Thiện (thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên).

luc-luong-chuyen-nghiep-trien-khai-cnch-tai-cua-hang-xang-dau-phu-thien-anh-dvcc.jpg
Lực lượng chuyên nghiệp triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cửa hàng xăng dầu Phú Thiện (xã Chư A Thai). Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, địa điểm xảy ra cháy tại khu vực cột bơm xăng dầu của cửa hàng.

Nguyên nhân do sau khi bơm nhiên liệu cho xe, nhân viên cửa hàng quên lấy vòi bơm nhiên liệu ra khỏi xe ô tô. Vòi bơm bị mắc kẹt vào xe nên khi xe chạy đã kéo đổ cột bơm xăng, dẫn đến phát nổ và gây cháy.

Đồng thời, cò bơm xăng bị kẹt dẫn đến xăng chảy loang ra khu vực xung quanh, gây cháy lan sang khu nhà làm việc, khiến 1 người mắc kẹt bên trong, chưa thoát ra ngoài được.

Khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, tổ chức cứu người bị mắc kẹt, cứu tài sản trong đám cháy, sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.

cac-luc-luong-phoi-hop-dap-tat-dam-chay-gia-dinh-tai-cua-hang-xang-dau-dong-phu-thien-xa-chu-a-thai-anh-dvcc.jpg
Các lực lượng phối hợp dập tắt đám cháy giả định tại cửa hàng xăng dầu Đông Phú Thiện (xã Phú Thiện). Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Cùng với đó, lực lượng PCCC triển khai đội hình vừa phun dung dịch chất tạo bọt dập tắt đám cháy, vừa phun nước làm mát cho cán bộ, chiến sĩ, cấu kiện xây dựng và chống cháy lan.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia.

Buổi thực tập giúp cho lực lượng chữa cháy và CNCH có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể cũng như công tác phối hợp chữa cháy và ứng cứu tài sản tại cơ sở.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

Đời sống

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

Lao động - Việc làm

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Hè vui được gặp Bác Hồ

Hè vui được gặp Bác Hồ

Xã hội

(GLO)- Được gặp Bác Hồ với thế hệ chúng tôi là phần thưởng vô cùng quý giá. Với những học sinh miền Nam, điều đó còn quý giá thêm hơn một chút nữa vì tất cả chúng tôi ai cũng khao khát được gặp Bác.

null