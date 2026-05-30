Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia hội thảo chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư

(GLO)- Tối 29-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Quy Nhơn phối hợp cùng Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Trí tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cho hơn 200 hội viên phụ nữ.

Tại hội thảo, BS.CKII Đỗ Văn Tâm - Phó trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai - đã có những chia sẻ tâm huyết về thực trạng sức khỏe của phụ nữ hiện nay; đồng thời phân tích chi tiết về những thay đổi nội tiết tố trong từng giai đoạn của phụ nữ.

Hội thảo góp phần trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cho phụ nữ. Ảnh: T.D

Đặc biệt, BS.CKII Đỗ Văn Tâm đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tầm soát ung thư ở phụ nữ. Đây được xem là phương pháp then chốt giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao tối đa hiệu quả điều trị cho phụ nữ. Ngoài ra, BS.CKII Đỗ Văn Tâm cũng cung cấp các biện pháp phòng ngừa bệnh lý hiệu quả, khuyến khích chị em phụ nữ lưu ý việc khám sức khỏe định kỳ.

Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe chủ động; góp phần xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.