Vũ Thị Trà My: Người “chữa lành” hôn nhân

(GLO)- Từ hành trình “chữa lành” cho cuộc hôn nhân của mình, chị Vũ Thị Trà My (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều người hiểu ra vấn đề và kịp thời gìn giữ hạnh phúc.

Khi hôn nhân cần "bác sĩ"

Chị My kể: Trong 15 năm bước vào hôn nhân thì vợ chồng chị có tới 9 năm đương đầu với sóng gió. Mâu thuẫn kéo dài, không ai đối diện thẳng vấn đề cho đến khi rơi vào tình trạng “ung thư giai đoạn cuối”.

Từ hành trình “chữa bệnh” cho cuộc hôn nhân của mình, chị Vũ Thị Trà My trở thành người “chữa lành” cho những mối quan hệ. Ảnh: NVCC

Trước đây, chị là nhân viên nhà nước làm việc ở Đồng Nai. Năm 2013, gia đình chị chuyển về Gia Lai kinh doanh nhà hàng tại phố núi Pleiku và Đak Đoa khá thành công. Thế nhưng, vật chất đủ đầy không che lấp được cuộc hôn nhân ngày càng mất kết nối, cả hai cho nhau những thứ tiêu cực…

“Hai lần đặt chuyện ly hôn lên bàn cân, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này khó cứu vãn. Nhưng đến khi buộc phải lựa chọn, tôi chợt tỉnh ngộ: phải chữa trị thay vì bỏ cuộc” - chị nhớ lại.

Thế là chị Trà My bắt đầu 5 năm hành trình tìm lại hạnh phúc. Chị tham gia tư vấn tâm lý, đọc sách, học kỹ năng hôn nhân. Chị và chồng học cách đối thoại, tha thứ, tái tạo niềm tin để tháo gỡ dần mọi nút thắt.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi mà có lúc sai hướng. Như khi chị tham gia khóa học phát triển tiềm năng con người - chú trọng sâu vào khía cạnh tâm linh để rồi ngộ ra: “Không thể bước vào hôn nhân bằng bản năng, bằng niềm tin vào chữ “duyên” mà cần có kiến thức, rèn kỹ năng mới biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc”.

Chị đúc rút từ bài học của chính mình: “Ngoại tình chỉ là biểu hiện cuối cùng của “căn bệnh” khiến hôn nhân rơi vào bi kịch. Cái cần chữa là căn nguyên, đó là sự thiếu kết nối, thiếu đồng hành, thiếu được lắng nghe và thấu hiểu, trân trọng nhau”.

Từ bệnh nhân thành “người chữa lành”

Sau khi vượt qua sóng gió, Trà My bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. Ban đầu chỉ là những buổi tư vấn cho bạn bè, sau đó mở rộng thành các nhóm cộng đồng, hoàn toàn miễn phí.

“Ngày càng nhiều người tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, nhất là phụ nữ. Vì vậy, khi “gieo hạt” đủ nhiều, tôi quyết định dừng kinh doanh nhà hàng để chuyên tâm vào công việc này. Người ta gọi là tư vấn hôn nhân nhưng tôi gọi là chữa lành mối quan hệ. Đây không chỉ là kiến thức sách vở, mà bằng trải nghiệm, trái tim và sự đồng cảm” - chị nói.

Trong nhiều trường hợp tìm đến chị tư vấn, có đến 99% nguyên nhân có yếu tố ngoại tình. Với chị My, đây giống như “ung thư”: nan giải, khó chữa nhưng không phải không có cách.

Chị kể một trường hợp khiến bản thân nhớ mãi: Một người vợ rất đau khổ phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần. Chị vợ ấy lớn lên không có cha nên không muốn ly hôn vì sợ con chịu thiệt thòi giống như mình. Nhưng khi chồng bị kỷ luật vì có con ngoài giá thú, mất việc, rơi vào khủng hoảng, tìm đến khắp nơi cầu cứu mà không hề chia sẻ với vợ, chị dứt khoát ly hôn.

Khi được chị My chia sẻ và phân tích, người vợ nhận ra trong cái sai của chồng cũng có lỗi của mình, đó là sự thiếu đồng hành, chưa thực sự là người bạn đời đúng nghĩa. Người vợ đã học cách tha thứ và kết nối lại. “Hiện tại nhìn họ quay trở về bên nhau, thương nhau hơn và trân trọng hạnh phúc đang có, tôi cũng thấy vui lây” - chị My chia sẻ.

Từ những trường hợp thực tế, chị My đúc kết: Hôn nhân cần phải học những kỹ năng để xây dựng một mối quan hệ. Một trong những nguyên tắc quan trọng là trong bất hòa, không có ai đúng hay sai. “Hôn nhân giống như âm và dương, sinh ra để hòa hợp, bù đắp và cân bằng, không phải để cãi vã thắng thua” - chị My nói.

Chị My đã tư vấn cho hàng ngàn trường hợp từ cá nhân đến các lớp cộng đồng. Trang page “Trà My - chuyên gia tình yêu” của chị thu hút trên 45.000 người theo dõi, tương tác các vấn đề hôn nhân. Từ trải nghiệm thực tế, chị nhận thấy tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng, nhiều người rất dễ buông tay khi hôn nhân trục trặc. Nhưng ở các địa phương như Gia Lai, dịch vụ tư vấn hôn nhân hầu như còn bỏ ngỏ.

Chị My ví hôn nhân như một cơ thể sống: cần dinh dưỡng, cần được chăm sóc thường xuyên, không thể phó mặc. Vấn đề của nhiều gia đình là phụ nữ “cầm vô lăng” khiến người đàn ông thiếu cảm giác được là trụ cột. Khoảng trống cảm xúc ấy là mầm mống cho những khoảng cách ngày càng xa giữa hai người.

Bằng cách “chữa lành” cho những mối quan hệ bên bờ vực đổ vỡ, chị Trà My cho biết đó không chỉ là một công việc, mà muốn giúp nhiều người có kiến thức hơn trong việc “vun trồng hạnh phúc”.