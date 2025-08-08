Chính sách nhân văn đối với phụ nữ đơn thân

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP, cho phép phụ nữ đơn thân được quyền tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như đông lạnh trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nhu cầu.

Đây là bước tiến lớn trong việc mở rộng và bảo vệ quyền được chủ động sinh sản của phụ nữ đơn thân - một chủ trương mang đậm tính nhân văn đối với phụ nữ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP, cho phép phụ nữ đơn thân được quyền tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như đông lạnh trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nhu cầu (ảnh minh họa).

Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng hôn nhân. Độ tuổi kết hôn ngày càng cao, trong khi tỷ lệ kết hôn lại có xu hướng giảm, kéo theo mức sinh giảm tới một nửa trong hơn 30 năm qua.

Nếu như năm 1989, trung bình độ tuổi kết hôn lần đầu của nam từ 24,4 và nữ là 23,2 thì đến năm 2023 đã tăng lên tương ứng 29,3 với nam và 25,1 với nữ. Tỷ lệ người độc thân cũng có xu hướng tăng (từ 6% năm 2004 lên 10% năm 2019), cho thấy đã có nhiều thay đổi trong quan niệm sống, định hướng về gia đình của người dân, đặc biệt là giới trẻ, trong bối cảnh xã hội đầy biến động. Đặc biệt là sự thay đổi tư duy về hôn nhân của phụ nữ. Họ muốn kéo dài thời kỳ độc thân, trì hoãn chuyện kết hôn, thậm chí muốn làm mẹ đơn thân.

Thay vì phải được bác sĩ chỉ định như trước đây, bây giờ, chỉ cần phụ nữ có nguyện vọng là họ có quyền nhờ y học can thiệp để được làm mẹ đơn thân, trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận tinh trùng nhằm đảm bảo các quy định về đạo đức và pháp luật. Họ chủ động trữ trứng và chọn thời điểm thích hợp nhất thực hiện kỹ thuật IVF để đứa con sinh ra an toàn, khỏe mạnh và được nuôi dưỡng tốt nhất.

Nghị định 207/2025/NĐ-CP vì thế nhanh chóng nhận được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của phụ nữ. Họ xem đây là bước tiến tích cực mà xã hội dành cho, khi đảm bảo quyền lựa chọn và chủ động trong vấn đề sinh sản, kiếm tìm hạnh phúc.

Phụ nữ hiện đại thường chủ động việc làm, thu nhập… và cũng chủ động trong cuộc sống riêng tư. Ngay cả khi chưa có nghị định này, nhiều người đã nhờ y học can thiệp để trữ trứng, chờ lúc thích hợp sẽ thực hiện quyền làm mẹ đơn thân. Lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản có uy tín hiện nay cho biết, số phụ nữ chủ động trữ trứng tăng nhanh, lên tới vài trăm ca/năm, hầu hết là phụ nữ độc thân ở độ tuổi phổ biến là 33 - 40 tuổi.

Kỹ thuật IVF được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay và đã có hơn 150 nghìn đứa trẻ ra đời. Hiện cả nước có hơn 50 cơ sở hỗ trợ sinh sản, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, nhiều trung tâm có tỷ lệ thực hiện IVF thành công lên đến 70%, tương đương các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trên thế giới, với chi phí chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với nhiều nước trong khu vực.

Đó là điều kiện thuận lợi để phụ nữ Việt Nam thực hiện quyền được làm mẹ đơn thân và hoàn toàn tự tin với sự lựa chọn của mình.