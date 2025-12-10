Chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả công vụ trong quản lý đất đai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Ðăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh trên địa bàn.

Sở dĩ Chủ tịch UBND tỉnh phải yêu cầu là bởi, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân còn chậm, hồ sơ tồn đọng, trễ hạn nhiều, đặc biệt là tại khu vực phía Tây tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế chưa chặt chẽ, dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ bị kéo dài; chất lượng đội ngũ cán bộ tại một số chi nhánh chưa đồng đều; có trường hợp chưa làm hết trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, khiến dư luận bức xúc, khiếu kiện vượt cấp.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa sâu sát, thiếu các giải pháp kịp thời hỗ trợ chi nhánh trong xử lý hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc.

dat-dai.jpg
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nhơn Tây giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai cho người dân. Ảnh: V.L

Do đó, đây là sự chỉ đạo rất kịp thời của người đứng đầu bộ máy hành chính tỉnh nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp. Nếu không, sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý đất đai, uy tín của cơ quan nhà nước, niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Lịch sử cuộc đấu tranh giành quyền độc lập, tự do; xóa bỏ áp bức, bất công của chế độ thực dân phong kiến suy cho cùng vẫn là để “người cày có ruộng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Độc lập mà để dân đói, thì độc lập ấy chẳng có ý nghĩa gì!”. Qua nhiều lần sửa đổi, Hiến pháp nước ta năm 2013 tiếp tục quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước” (Điều 53, 54).

Chả thế mà hơn 70% số vụ khiếu nại, tố cáo là liên quan đến đất đai. Những mâu thuẫn, xung đột liên quan đến đất đai giữa cá nhân với cá nhân; giữa cá nhân với tổ chức, doanh nghiệp… luôn có xu hướng phức tạp hóa nếu công tác quản lý nhà nước về đất đai không chặt chẽ, minh bạch, tạo kẽ hở cho các đối tượng ranh mãnh lợi dụng, trục lợi, gây tổn hại đến quyền và lợi ích của người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Siết chặt quản lý hoạt động của các văn phòng đăng ký đất đai là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đồng thời cũng là dịp sát hạch lại năng lực thực sự của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực này sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh xác định 5 yêu cầu nhằm chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đăng ký đất đai trong tỉnh. Đó là: Thay đổi tư duy và phương thức làm việc theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; làm hết việc, không hết giờ, không để hồ sơ tồn đọng, trễ hạn; thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, tuyệt đối không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, bảo đảm chính xác, đầy đủ và minh bạch trong quá trình đo đạc, lập và xử lý hồ sơ đất đai; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự nhân dân lên hàng đầu, làm việc tận tâm, hết mình vì nhiệm vụ được giao.

Chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đăng ký đất đai là cách để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, giúp người dân yên tâm sản xuất kinh doanh, tổ chức cuộc sống.

Đây cũng là cơ sở để giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội; hướng đến mục tiêu xa hơn nữa là chấn chỉnh hoạt động toàn bộ hệ thống các cơ quan công vụ trong tỉnh để bộ máy công quyền thực sự vì nhân dân phục vụ.

