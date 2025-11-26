Chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra

(GLO)- Bão số 13 và đợt lụt lịch sử liền sau đó đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, vừa giải quyết nhu cầu ổn định cuộc sống trước mắt cho người dân, đồng thời tích cực chuẩn bị phương án ứng phó với bão số 15 có khả năng đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quà hỗ trợ người dân thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: N.H

Cơn bão số 13 đổ bộ trực tiếp vào Gia Lai với sức tàn phá dữ dội, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trong tỉnh ước tính hơn 5.900 tỷ đồng.

Sau bão là mưa lớn, gây ra trận lụt lịch sử khiến 3 người chết, 19.200 ngôi nhà ngập nước, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Cùng với đó là đường sá, cầu cống bị hư hỏng; cây trồng, vật nuôi bị lũ cuốn trôi, ước thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Với phương châm “4 tại chỗ”, ngay trong và sau khi bão lũ đi qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, sở, ngành nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phân bổ kịp thời nguồn kinh phí do Chính phủ hỗ trợ, ưu tiên những gia đình có nhà bị sập, không có chỗ ở; cấp phát lương thực cùng các nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu trước mắt cho người dân, không để ai phải chịu đói rét, bệnh tật.

Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên bà con vùng bị thiên tai và cử nhiều đoàn cán bộ về làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại, bàn giải pháp khôi phục sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động cung ứng hàng hóa… không để hậu quả bão lũ ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống người dân và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm ấy của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường đã góp phần giúp người dân tạm thời ổn định cuộc sống, sinh hoạt trong khi chờ những giải pháp khắc phục căn cơ hơn.

Bởi lẽ, xây lại một ngôi nhà, đóng lại một chiếc tàu, dựng lại một nhà máy hay đóng lại bè cá, lồng tôm… không thể nói là làm được ngay. Nhất là khi, việc làm lại nhà cho dân được xác định là phải “đến nơi đến chốn. Làm sao để người dân có chỗ ở an toàn, không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa bão” như lời khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.

Trong khi đó, cơn bão số 15 đã đi vào Biển Đông với diễn biến được dự báo là phức tạp. Nếu đúng như dự báo, Gia Lai sẽ tiếp tục là địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này.

Tiếp theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương, nhất là các địa phương ven biển, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Theo đó, bên cạnh việc triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, nhất là các địa phương ven biển cần tích cực chuẩn bị các biện pháp ứng phó, không để người dân, doanh nghiệp vừa bị bão lũ gây thiệt hại, chưa kịp ổn định tinh thần, nay lại tiếp tục hứng chịu hậu quả nặng nề hơn khi bão số 15 vào đất liền, khiến họ có thể lâm vào cảnh kiệt quệ sinh kế, không còn khả năng phục hồi cuộc sống và sản xuất.