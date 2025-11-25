Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử

(GLO)- Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến 8 giờ ngày 25-11, đợt lũ lịch sử diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Về người, có 3 trường hợp tử vong tại phường Quy Nhơn (1 người) và Quy Nhơn Đông (2 người), cùng 3 người bị thương thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc.

Có 103 căn nhà bị sập hoàn toàn tại nhiều địa phương như phường Quy Nhơn, Tuy Phước Đông, xã Ngô Mây, phường Quy Nhơn Tây, xã Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Canh Vinh, Ia Pa và Uar. Bên cạnh đó, 107 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng, chủ yếu ở xã Tuy Phước Đông, xã Ngô Mây, phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn, xã Tuy Phước, xã An Lương và Phù Mỹ Đông.

Công nhân các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Phú Tài khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Ảnh: Trọng Lợi

Tình trạng ngập nhà ở được khắc phục hoàn toàn, mặc dù trước đó có tới 20.775 hộ bị ảnh hưởng. Người dân và chính quyền đang tiếp tục dọn vệ sinh nhà cửa và rà soát cập nhật thiệt hại.

Về giao thông và cơ sở hạ tầng, đến 8 giờ sáng 25-11, nhiều tuyến đường tại phường Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước còn ngập cục bộ.

Đợt lũ lịch sử đã gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông, đê điều và kè, trong đó có đoạn đê Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ khoảng 40m, 100m đê Hà Thanh bị xói lở và biến dạng, đập dâng Bà Tài (xã Phù Mỹ Tây) bị hư hỏng, tuyến mương tiếp nước Nhơn Bình tại thôn Quảng Tín bị bong tróc bê tông khoảng 40 m, cùng nhiều đoạn kênh bị sạt lở.

Đoạn đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ trong đợt lũ lịch sử. Ảnh: Trọng Lợi

Theo thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng, toàn tỉnh có khoảng 500 cầu nhỏ, ngầm tràn và cống thoát nước, 170 tuyến giao thông và 353 công trình kiến thiết đô thị bị hư hỏng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, mưa lớn đã làm ngập hàng hóa như nệm gối, vải, gỗ, khiến hơn 33 doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng giá trị ước tính hơn 300 tỷ đồng. Hiện tại, các doanh nghiệp đang tiếp tục thống kê cụ thể.

Ngành Giáo dục cũng chịu ảnh hưởng nặng, với tổng giá trị thiệt hại cơ sở vật chất và trang-thiết bị khoảng 21,3 tỷ đồng, gồm 8,51 tỷ đồng tại các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 12,80 tỷ đồng tại các trường trực thuộc xã, phường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ghi nhận thiệt hại ban đầu gồm 1.855 con gia súc và 69.273 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, chủ yếu ở khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước. Trồng trọt bị ảnh hưởng với 249 ha rau màu hư hỏng và khoảng 729.375 chậu hoa bị phá hủy, trong đó có 726.450 cây mai bị ngập nước.

Về thủy sản, mưa lũ làm thiệt hại một lượng lớn thức ăn và vật tư nuôi tôm tại xã An Lương, cùng hơn 150 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại xã Tuy Phước bị ảnh hưởng.