Mưa lũ gây hư hỏng nặng về hạ tầng đô thị và hàng hóa của doanh nghiệp

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Sở Xây dựng, mưa lũ trong những ngày qua đã gây ngập và làm hư hỏng 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước. Ngoài ra, 170 tuyến giao đường giao thông tại các địa phương và 353 công trình kiến thiết đô thị cũng đã bị mưa lũ làm hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau.
Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, mưa lũ lớn đã gây ngập làm hư hỏng máy móc, thiết bị, hệ thống hạ tầng phụ trợ và hàng hóa, như: nệm gối, vải, gỗ... của nhiều DN trong khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nặng nhất là tại Khu công nghiệp Phú Tài với 33 nhà máy của DN bị ngập sâu trong nước.
Ước tính sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại cho các DN trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 500 tỷ đồng. Hiện nay, nước lũ đã rút, các DN đang rà soát, tổng hợp các thiệt hại, đồng thời triển khai nhanh các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ.