Gia Lai: Nối dài cuộc tiếp sức cho người dân vùng lũ

DƯƠNG LINH HẢI YẾN
(GLO)- Ngày 22-11, các đơn vị, tổ chức tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thăm, tặng quà tiếp sức cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

* Đoàn UBND tỉnh tổ chức trao 533 suất nhu yếu phẩm (100 nghìn đồng/suất), 150 túi thuốc, 70 cái mền, 12 thùng sữa và 100 kg gạo cho người dân thôn Vinh Quang 1 và Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông). Tổng kinh phí đợt hỗ trợ này gần 70 triệu đồng.

tang-qua-cho-nguoi-dann-vung-lu-3.jpg
Tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 21-11, Đoàn UBND tỉnh phối hợp Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh cùng các đơn vị đoàn trực thuộc đã trao 300 suất quà (tổng trị giá 30 triệu đồng), 182 cái mền, 120 bộ quần áo mới, 80 thùng nước suối, 25 thùng mì tôm, hơn 1.000 ổ bánh mì tươi, 5 bao gạo (5 kg/bao), 8 thùng sữa, cùng một số thuốc men và quần áo cũ cho người dân xã Tuy Phước Tây và phường Quy Nhơn Tây. Tổng giá trị hỗ trợ trên 70 triệu đồng.

* Cũng trong ngày 22-11, Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn đã đồng loạt ra quân tại 5 địa điểm: phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ( ICISE) và Công ty TNHH Bông gòn Bình Định.

Hơn 200 đoàn viên, sinh viên đã tích cực tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải sau lũ, chuẩn bị nhu yếu phẩm và hỗ trợ bà con khôi phục sinh hoạt hằng ngày.

tang-qua-cho-nguoi-dann-vung-lu-4.jpg
Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn hỗ trợ các đơn vị dọn vệ sinh sau lũ. Ảnh: ĐVCC

* Cùng ngày 22-11, Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn và Co.opmart An Nhơn (thuộc Saigon Co.op) đã trao 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) hỗ trợ người dân thôn Quan Quang (phường Bình Định), ưu tiên các gia đình bị thiệt hại nặng và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

tang-qua-cho-nguoi-dann-vung-lu-1.jpg
Ông Thái Lương Hùng-Giám đốc Khu vực miền Trung (Saigon Co.op) (bìa phải) tặng quà cho người dân phường Bình Định. Ảnh: ĐVCC

* Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Á Châu Bình Định (xã Bình An) tặng 300 suất quà cho UNBD phường An Nhơn Nam để cấp phát cho người dân hiện đang bị cô lập do lũ; cùng 100 suất cho người dân đội 8 (thôn Phổ Đồng, xã Tuy Phước Đông).

tang-qua-cho-nguoi-dann-vung-lu-2-7141.jpg
Tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra đơn vị còn hỗ trợ vệ sinh các điểm: Trường Tiểu học số 1 Diêu Trì (xã Tuy Phước), Trường THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây), các trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc).

