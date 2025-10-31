Tân sinh viên Gia Lai nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025

(GLO)- Ngày 31-10, tại Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025.

Chương trình đã trao 143 suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập thuộc 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Riêng tỉnh Gia Lai có 35 tân sinh viên được nhận học bổng tại tỉnh Đắk Lắk và 14 tân sinh viên khác sẽ nhận tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, giúp các em giảm bớt gánh nặng tài chính, tự tin bước vào cánh cửa đại học.

Tặng học bổng cho các tân sinh viên tại chương trình. Ảnh: Tỉnh đoàn

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao 1 máy tính xách tay cho em Lê Xuân Tiền (ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn) và 2 triệu đồng tiền mặt cho em Nguyễn Thị Thanh Thu (ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh). Đây là 2 tân sinh viên được nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng trong 4 năm học do chương trình “Tiếp sức đến trường” trao tặng.

Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà cho 2 tân sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thu (trái) và Lê Xuân Tiền (phải). Ảnh: Tỉnh đoàn



Học bổng “Tiếp sức đến trường” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, đồng thời khẳng định sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, các cơ quan, doanh nghiệp trong việc nâng bước ước mơ tri thức cho tân sinh viên nói chung và Gia Lai nói riêng.