Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Trạm thông tin

Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giành ngôi quán quân Trường Teen 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại chung kết Trường Teen 2025 ngày 12-10, sau khi xuất sắc vượt qua Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh).

Với đề nghị tranh biện: “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt”, đội THPT Chuyên Lê Hồng Phong giữ vai trò ủng hộ, trong khi đội THPT Chuyên Lê Quý Đôn phản đối.

Sau những màn tranh biện nảy lửa, với lập luận sắc bén, chặt chẽ, bằng tư duy linh hoạt, Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn gồm các học sinh: Sử Huy Long (lớp 12 chuyên Tin), Trần Giáp Phương Linh (lớp 12 chuyên Anh) và Trương Lê Gia Bảo (lớp 12 chuyên Tin) đã giành chiến thắng trước đối thủ “nặng ký” trong trận chung kết kịch tính.

Riêng Trần Giáp Phương Linh được trao danh hiệu “Người nói xuất sắc nhất lượt 2”, sẽ tham gia trận All-star giữa những thí sinh xuất sắc nhất mùa 8 của chương trình.

thpt-chuyen-lequydon-quan-quan-truong-teen-2025.jpg
Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành công chinh phục ngôi vị cao nhất chương trình Trường Teen 2025. Ảnh: NVCC

Trường Teen là chương trình dành cho học sinh THPT toàn quốc, do VTV7 phối hợp với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sản xuất; nhằm tạo sân chơi để các em thể hiện kỹ năng phản biện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kỹ năng sống giúp trẻ tự tin xử lý những tình huống bất ngờ

Trang bị kỹ năng sống giúp trẻ tự tin xử lý những tình huống bất ngờ

Trạm thông tin

(GLO)- Ngoài kiến thức sách vở trên lớp, trẻ em cần được trang bị kỹ năng cần thiết để biết cách xử trí khi gặp rủi ro như bạo lực học đường, đuối nước, tai nạn... Tham gia các lớp kỹ năng giúp các em có trải nghiệm thực tế, thêm tự tin, chủ động trước những tình huống bất ngờ.

Tổ chức Đoàn trong cụm Tây Nguyên thực hiện 1.609 công trình thanh niên trong 6 tháng đầu năm

Tổ chức Đoàn trong cụm Tây Nguyên thực hiện 1.609 công trình thanh niên trong 6 tháng đầu năm

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 12-6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến điểm cầu các Tỉnh Đoàn trong cụm Tây Nguyên.

Người trẻ ở đâu trong thế giới AI

Người trẻ ở đâu trong thế giới AI

Trạm thông tin

Thế hệ trẻ lớn lên cùng sự phát triển của công nghệ, với vô vàn tiện ích, có cơ hội kiến tạo bản thân theo cách riêng. Nhưng giữa dòng chảy công nghệ không ngừng, người trẻ đang đặt mình ở đâu trong đời sống 4.0? Làm sao để không trở nên bị động trước sự bùng nổ của các nền tảng trí tuệ nhân tạo?