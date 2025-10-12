Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giành ngôi quán quân Trường Teen 2025

(GLO)-Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại chung kết Trường Teen 2025 ngày 12-10, sau khi xuất sắc vượt qua Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh).

Với đề nghị tranh biện: “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt”, đội THPT Chuyên Lê Hồng Phong giữ vai trò ủng hộ, trong khi đội THPT Chuyên Lê Quý Đôn phản đối.

Sau những màn tranh biện nảy lửa, với lập luận sắc bén, chặt chẽ, bằng tư duy linh hoạt, Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn gồm các học sinh: Sử Huy Long (lớp 12 chuyên Tin), Trần Giáp Phương Linh (lớp 12 chuyên Anh) và Trương Lê Gia Bảo (lớp 12 chuyên Tin) đã giành chiến thắng trước đối thủ “nặng ký” trong trận chung kết kịch tính.

Riêng Trần Giáp Phương Linh được trao danh hiệu “Người nói xuất sắc nhất lượt 2”, sẽ tham gia trận All-star giữa những thí sinh xuất sắc nhất mùa 8 của chương trình.

Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành công chinh phục ngôi vị cao nhất chương trình Trường Teen 2025. Ảnh: NVCC

Trường Teen là chương trình dành cho học sinh THPT toàn quốc, do VTV7 phối hợp với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sản xuất; nhằm tạo sân chơi để các em thể hiện kỹ năng phản biện.