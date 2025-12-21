Nhóm Truyền thông Phố núi: Đồng hành và lan tỏa vẻ đẹp thể thao cao nguyên

(GLO)- Với niềm đam mê nhiếp ảnh cùng tình yêu dành cho thể thao, Nhóm Truyền thông phố Núi đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc thi đấu ấn tượng của thể thao Gia Lai. Qua đó góp phần kết nối cộng đồng, đưa hình ảnh thể thao phố Núi lan tỏa ngày càng rộng rãi đến công chúng trong và ngoài tỉnh.

Nhóm Truyền thông phố Núi (TTPN) do anh Trần Anh Tuấn (phường Pleiku) sáng lập năm 2019, với mục tiêu đồng hành cùng phong trào TDTT địa phương. Hiện nhóm có 20 thành viên, thường xuyên ghi lại nhiều bức ảnh đẹp, video chất lượng qua các hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT. Những hình ảnh này được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, các tạp chí điện tử.

Anh Nguyễn Hữu Thịnh trong một lần tác nghiệp tại V-League. Ảnh: NVCC

Đến với nhiếp ảnh từ cách đây gần 15 năm, anh Nguyễn Hữu Thịnh (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất), một trong những thành viên tích cực của nhóm, đầu tư mua sắm trang thiết bị để làm dịch vụ chụp ảnh, quay phim sự kiện, lễ tiệc, cưới hỏi... Năm 2021, anh gia nhập Nhóm TTPN.

“Đây là môi trường hoàn toàn mới. Tôi phải học hết sức bài bản nhiều kỹ năng tác nghiệp mới, bắt đầu từ những giải phong trào, địa phương. Nhờ kiên trì, chịu khó học hỏi từ các anh em, năng lực tác nghiệp của tôi tiến bộ lên hẳn”-anh Thịnh chia sẻ.

Cũng là thành viên của Nhóm TTPN, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol) đến với nhiếp ảnh thể thao khá muộn. vốn hoạt động trong lĩnh vực điêu khắc, năm 2022, anh đầu tư mua sắm máy ảnh, tự mày mò học hỏi và thực hành chụp ảnh ở nhiều nơi. Năm 2022 có cơ hội tác nghiệp cùng nhóm tại Đại hội TDTT tỉnh, anh được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình từ các thành viên trong nhóm, từng bước hoàn thiện kỹ năng chụp ảnh và quay phim thể thao.

Anh Dũng bày tỏ: “Trước đây, mỗi lần thấy các nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại các sự kiện thể thao, ghi lại những khoảnh khắc đẹp và chia sẻ trên mạng xã hội, tôi rất thích. Khi tham gia Nhóm TTPN, tôi thường xuyên cùng nhóm tác nghiệp tại nhiều nơi, ghi lại hình ảnh của nhiều môn thể thao khác nhau. Tôi rất vui!”.

Anh Nguyễn Văn Dũng đã tham gia quảng bá hình ảnh cho nhiều sự kiện thể thao. Ảnh: NVCC

Những năm qua, Nhóm TTPN được phép tham gia tác nghiệp tại V-League, Giải bóng đá hạng nhất, hạng nhì quốc gia; cùng nhiều giải bóng đá phong trào trong, ngoài tỉnh và nhiều hoạt động TDTT khác. Ở sân chơi nào, nhóm cũng để lại ấn tượng tốt với lòng nhiệt tình, niềm say mê chân thành và đặc biệt là những khuôn hình chân thực, sống động, bắt kịp những khoảnh khắc đầy cảm xúc, lột tả được nhiều vẻ đẹp của các môn thể thao.

Anh Thịnh chia sẻ: “Nhiếp ảnh thể thao có những đặc thù riêng so với các thể loại khác. Trong thi đấu, hành động và cảm xúc của VĐV diễn ra rất nhanh. Mỗi trận đấu là sự bộc lộ rõ nét cá tính, từ niềm vui chiến thắng đến nỗi buồn thất bại, tất cả đều là những khoảnh khắc đắt giá, khiến người chụp như hòa chung nhịp cảm xúc với VĐV”.

Niềm vui lớn nhất của người làm nhiếp ảnh thể thao là khi những bức ảnh được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, được VĐV, CĐV yêu thích. Đó chính là động lực để các thành viên Nhóm TTPN tiếp tục gắn bó với niềm đam mê. Bên cạnh đó, nhóm còn phối hợp tổ chức truyền thông cho các sự kiện tại cao nguyên Gia Lai như giải chạy gây quỹ “Áo ấm cho em”, giải chạy Gia Lai City Trail, giải chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”.

Bên cạnh đó, nhóm còn phối hợp tổ chức các giải bóng đá cộng đồng miễn phí cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá nhí. Đơn cử, tháng 9.2025, nhóm phối hợp tổ chức thành công Giải bóng đá Thanh thiếu niên miền núi tranh cúp Zai Zai tại xã Ia Tôr, tạo sân chơi sôi nổi cho 16 đội bóng nam, nữ với gần 200 cầu thủ nhí đến từ các làng trong xã và các địa phương lân cận.

“Thông qua việc phối hợp tổ chức các giải bóng đá cộng đồng, nhóm chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để các em giao lưu, thể hiện niềm đam mê và năng khiếu. Và biết đâu, lại có em được các nhà tuyển trạch phát hiện, định hướng theo đuổi bóng đá một cách bài bản”-anh Trần Anh Tuấn chia sẻ.