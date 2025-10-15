Tổ truyền thông cộng đồng: Gieo nhận thức mới ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025), các Tổ truyền thông cộng đồng trong tỉnh là cầu nối giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ định kiến giới, từ bỏ hủ tục, hướng đến cuộc sống bình đẳng, văn minh.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) thôn 1 An Trung (xã An Vinh) được thành lập từ tháng 5-2022 theo Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (gọi tắt là Dự án 8), gồm 10 thành viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ đoàn thể và chi hội trưởng phụ nữ, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, gần dân, hiểu dân.

Tổ truyền thông cộng đồng thôn 1 An Trung (xã An Vinh) phát tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới cho các gia đình. Ảnh: D.Đ

Hằng tháng, tổ duy trì nhiều hình thức truyền thông phong phú như lồng ghép nội dung trong họp thôn, nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa phát thanh hoặc đến từng hộ dân vận động. Trong đó, tập trung vào bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ hủ tục… Nhờ cách làm gần gũi, dễ hiểu, các buổi truyền thông trở thành sinh hoạt quen thuộc, thu hút đông đảo người dân.

Ông Đinh Văn Đang (45 tuổi, thôn 1 An Trung) chia sẻ: “Trước đây, đàn ông trong thôn thường nghĩ việc nhà là của phụ nữ, còn mình chỉ lo làm rẫy. Sau khi được tuyên truyền, tôi hiểu hơn ý nghĩa của bình đẳng giới, san sẻ việc nhà, chăm con. Giờ trong làng ít cãi vã, vợ chồng tôn trọng nhau hơn, cuộc sống đầm ấm hơn”.

Theo bà Đinh Thị Tuyết-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ phó Tổ TTCĐ thôn 1 An Trung, nhờ được truyền thông thường xuyên, nhiều năm qua trong thôn không còn xảy ra hủ tục lạc hậu, tình trạng trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình giảm rõ rệt. Người dân, nhất là nam giới, đã biết chia sẻ công việc, quan tâm vợ con hơn. Nhận thức của bà con ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới.

Tại làng Đăk Bok (xã Krong), Tổ TTCĐ lại chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm bắt tâm tư người dân, lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt cộng đồng. Tổ đã vận động các phụ nữ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Kbang với tổng dư nợ hơn 6,4 tỷ đồng để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, gắn phát triển kinh tế với nâng cao vai trò phụ nữ; đồng thời tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cũ, tạo chuyển biến trong ứng xử giới, hướng đến xây dựng cuộc sống tiến bộ, văn minh hơn.

Bà Đinh Thị Nhắc (48 tuổi, làng Đăk Bok) cho biết: “Từ khi tham gia sinh hoạt với Tổ TTCĐ, tôi đã mạnh dạn bàn với chồng cần phải thay đổi cách làm ăn. Nhờ đồng thuận, chúng tôi đã vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để chuyển 5 ha lúa sang trồng cà phê. Qua đó, mỗi vụ thu hơn 20 tấn cà phê tươi, lãi gần 500 triệu đồng/năm. Giờ kinh tế ổn định, con cái được học hành đầy đủ, vợ chồng hòa thuận lắm”.

Tương tự, tại làng Hà Lũy (xã Vân Canh), Tổ TTCĐ duy trì hoạt động đều đặn, không chỉ tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, mà còn vận động chị em tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Tổ phối hợp các đoàn thể thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, học sinh, người già khó khăn; hướng dẫn hội viên dọn vệ sinh, trồng hoa trước ngõ, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Những hoạt động ấy giúp phụ nữ tự tin, đoàn kết hơn, lan tỏa tinh thần cộng đồng trong đời sống hằng ngày.

Nâng cao vai trò của Tổ TTCĐ

Theo Hội LHPN tỉnh, toàn tỉnh hiện có 458 Tổ TTCĐ với 4.486 thành viên. Mô hình tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, quyền trẻ em, đồng thời hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đề ra.

Nhờ tham gia sinh hoạt với Tổ TTCĐ, gia đình bà Đinh Thị Nhắc (ở làng Đăk Bok, xã Krong) vay vốn phát triển kinh tế, giúp ổn định cuộc sống. Ảnh: D.Đ

Từ năm 2021 đến nay, các tổ đã tổ chức hơn 330 buổi truyền thông sân khấu hóa, thu hút hơn 24.000 lượt người tham gia; 98 hội nghị tập huấn kỹ năng điều hành, nâng cao năng lực nhóm truyền thông; 178 buổi tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; cấp phát trên 200 nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền Dự án 8...

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, các Tổ TTCĐ vẫn đối mặt khó khăn như thiếu kinh phí, phương tiện tuyên truyền và tài liệu minh họa, nhiều nơi chưa có loa truyền thanh, khiến việc tiếp cận người dân ở vùng xa còn hạn chế. Một số thành viên trong tổ thiếu kỹ năng vận động, chưa đồng đều, phạm vi và tính thuyết phục chưa cao…

Bà Trần Thị Hương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vân Canh-cho biết: “Phần lớn thành viên Tổ TTCĐ đều kiêm nhiệm nhiều việc, nên thời gian dành cho truyền thông còn ít. Một số nội dung về bình đẳng giới, quyền trẻ em vẫn mới mẻ, cần cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu hơn. Chúng tôi mong được hỗ trợ thêm phương tiện, tài liệu và giao lưu giữa các tổ để lan tỏa kinh nghiệm hay”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Thị Giang Thảo cho rằng, thời gian tới, các Tổ TTCĐ cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động ở cộng đồng. Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên; đồng thời tăng cường phối hợp các ngành, địa phương để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

"Chúng tôi kỳ vọng mô hình này không chỉ giúp thay đổi nhận thức mà còn lan tỏa tinh thần bình đẳng, tiến bộ, nhân văn đến từng thôn, làng vùng cao Gia Lai"-Bà Hà Thị Giang Thảo nhấn mạnh.