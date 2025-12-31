Phụ nữ Gia Lai sôi nổi thi đua chào mừng Ðại hội

(GLO)- Hướng tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thi đua thiết thực, ý nghĩa.

Mỗi công trình, phần việc đều mang đậm dấu ấn của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của phụ nữ Gia Lai trong hành trình xây dựng quê hương.

Theo chân chị Võ Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Cát Tiến, chúng tôi có mặt tại công trình “Thắp sáng đường quê” ở thôn Chánh Thiện, gồm 112 bóng năng lượng mặt trời được lắp đặt trên cung đường kéo dài hơn 3,4 km.

Con đường chạy ngang cánh đồng, ánh sáng điện soi rõ từng đoạn đường, giúp việc đi lại của người dân vào buổi tối an toàn, thuận tiện hơn.

Hội LHPN xã Cát Tiến thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chánh Thiện - phấn khởi chia sẻ: “Tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân nhiều thôn. Có điện chiếu sáng, bà con yên tâm hơn khi di chuyển vào buổi tối. Người dân cũng nâng cao ý thức cùng nhau giữ gìn để công trình được sử dụng lâu dài”.

Công trình “Thắp sáng đường quê” còn được Hội LHPN xã Cát Tiến triển khai tại 2 thôn Chánh Oai, Tân Thanh trên địa bàn xã. Tổng cộng 3 công trình gồm 165 bóng đèn với chiều dài gần 5 km, được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng sự chung tay góp sức của hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương.

Chị Thảo cho biết: “Đây là công trình ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Qua từng việc làm cụ thể, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần “việc nhỏ - ý nghĩa lớn” trong phong trào thi đua của các cấp Hội, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ được tổ chức vào ngày 5 đến 6-1-2026. Hướng về Đại hội, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua với hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Qua từng công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được khơi dậy, tạo khí thế phấn khởi trước sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời, bồi đắp niềm tin và kỳ vọng về Hội trong một giai đoạn mới, tiếp tục phát triển bền vững”. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh

Những ngày cuối năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn lan tỏa hơi ấm nghĩa tình bằng những mái nhà mới được dựng lên từ sự sẻ chia của cộng đồng.

Ngày 19-12, tại thôn Dung Rơ (xã Kon Gang), Hội LHPN xã Kon Gang phối hợp với Ban tổ chức Giải Tennis - Pickleball Gia Lai 2025 Cúp Mỏ Đá Làng Bi và CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hộ bà Lưng và hộ bà Bam - những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Chị Lưu Quỳnh Giang - Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Gang - cho biết: “Mỗi căn nhà được các đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng. Người dân, hội viên cũng góp ngày công để giúp căn nhà nhanh chóng hoàn thành.

Qua đó, giúp những gia đình khó khăn có chỗ ở ổn định, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là cách phụ nữ địa phương chung tay xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Đón nhận căn nhà mới, bà Lưng xúc động chia sẻ: “Có nhà mới rồi, gia đình mình không còn lo lắng mưa dột, gió lùa. Đây là động lực để mình cố gắng làm việc, mong có cuộc sống ổn định hơn”.

Hội LHPN phường An Nhơn Đông trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Phan Xuân Hùng. Ảnh: ĐVCC

Cùng tinh thần ấy, tại phường An Nhơn Đông, Hội LHPN phường đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng cho hộ ông Phan Xuân Hùng ở tổ dân phố Phò An (phường An Nhơn Đông). Đây là hộ neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở bị hư hỏng hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Chị Đoàn Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN phường An Nhơn Đông - cho hay: “Ngoài gia đình ông Hùng, Hội cũng vận động nguồn lực để tặng các vật dụng thiết yếu như bồn nước, chăn màn, nồi cơm điện, đồ dùng nhà bếp cho gia đình các hội viên khác cũng khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai. Đây là tấm lòng, tình đoàn kết của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường”.

Nhiều cơ sở Hội cũng có các hoạt động ý nghĩa như: Hội LHPN xã Bình Khê tổ chức hội thi trưng bày “Mâm cúng truyền thống - Gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Hội LHPN phường Thống Nhất trao bò sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững. Hội LHPN xã Phú Thiện ra quân trồng và chăm sóc tuyến đường hoa.

Hội LHPN ở các xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Tây… hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lũ…