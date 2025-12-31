Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phụ nữ Gia Lai sôi nổi thi đua chào mừng Ðại hội

(GLO)- Hướng tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thi đua thiết thực, ý nghĩa. 

Mỗi công trình, phần việc đều mang đậm dấu ấn của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của phụ nữ Gia Lai trong hành trình xây dựng quê hương.

Theo chân chị Võ Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Cát Tiến, chúng tôi có mặt tại công trình “Thắp sáng đường quê” ở thôn Chánh Thiện, gồm 112 bóng năng lượng mặt trời được lắp đặt trên cung đường kéo dài hơn 3,4 km.

Con đường chạy ngang cánh đồng, ánh sáng điện soi rõ từng đoạn đường, giúp việc đi lại của người dân vào buổi tối an toàn, thuận tiện hơn.

thi-dua-1.jpg
Hội LHPN xã Cát Tiến thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chánh Thiện - phấn khởi chia sẻ: “Tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân nhiều thôn. Có điện chiếu sáng, bà con yên tâm hơn khi di chuyển vào buổi tối. Người dân cũng nâng cao ý thức cùng nhau giữ gìn để công trình được sử dụng lâu dài”.

Công trình “Thắp sáng đường quê” còn được Hội LHPN xã Cát Tiến triển khai tại 2 thôn Chánh Oai, Tân Thanh trên địa bàn xã. Tổng cộng 3 công trình gồm 165 bóng đèn với chiều dài gần 5 km, được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng sự chung tay góp sức của hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương.

Chị Thảo cho biết: “Đây là công trình ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Qua từng việc làm cụ thể, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần “việc nhỏ - ý nghĩa lớn” trong phong trào thi đua của các cấp Hội, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ được tổ chức vào ngày 5 đến 6-1-2026. Hướng về Đại hội, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua với hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Qua từng công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được khơi dậy, tạo khí thế phấn khởi trước sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời, bồi đắp niềm tin và kỳ vọng về Hội trong một giai đoạn mới, tiếp tục phát triển bền vững”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh

Những ngày cuối năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn lan tỏa hơi ấm nghĩa tình bằng những mái nhà mới được dựng lên từ sự sẻ chia của cộng đồng.

Ngày 19-12, tại thôn Dung Rơ (xã Kon Gang), Hội LHPN xã Kon Gang phối hợp với Ban tổ chức Giải Tennis - Pickleball Gia Lai 2025 Cúp Mỏ Đá Làng Bi và CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hộ bà Lưng và hộ bà Bam - những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Chị Lưu Quỳnh Giang - Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Gang - cho biết: “Mỗi căn nhà được các đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng. Người dân, hội viên cũng góp ngày công để giúp căn nhà nhanh chóng hoàn thành.

Qua đó, giúp những gia đình khó khăn có chỗ ở ổn định, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là cách phụ nữ địa phương chung tay xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Đón nhận căn nhà mới, bà Lưng xúc động chia sẻ: “Có nhà mới rồi, gia đình mình không còn lo lắng mưa dột, gió lùa. Đây là động lực để mình cố gắng làm việc, mong có cuộc sống ổn định hơn”.

thi-dua-2.jpg
Hội LHPN phường An Nhơn Đông trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Phan Xuân Hùng. Ảnh: ĐVCC

Cùng tinh thần ấy, tại phường An Nhơn Đông, Hội LHPN phường đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng cho hộ ông Phan Xuân Hùng ở tổ dân phố Phò An (phường An Nhơn Đông). Đây là hộ neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở bị hư hỏng hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Chị Đoàn Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN phường An Nhơn Đông - cho hay: “Ngoài gia đình ông Hùng, Hội cũng vận động nguồn lực để tặng các vật dụng thiết yếu như bồn nước, chăn màn, nồi cơm điện, đồ dùng nhà bếp cho gia đình các hội viên khác cũng khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai. Đây là tấm lòng, tình đoàn kết của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường”.

Nhiều cơ sở Hội cũng có các hoạt động ý nghĩa như: Hội LHPN xã Bình Khê tổ chức hội thi trưng bày “Mâm cúng truyền thống - Gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Hội LHPN phường Thống Nhất trao bò sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững. Hội LHPN xã Phú Thiện ra quân trồng và chăm sóc tuyến đường hoa.

Hội LHPN ở các xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Tây… hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lũ…

Truyền thông dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ nhận thức đến hành động

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

Đời sống

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

Đời sống

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Đời sống

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

Tây Gia Lai thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ.

Tây Gia Lai thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “khẩn trương nhất - nhân văn nhất”, các địa phương ở khu vực Tây Gia Lai đã đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung", thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, quyết tâm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

Xã hội

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Đời sống

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Đời sống

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Xã hội

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

