Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

BÙI NGHĨA
(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Tại phường An Nhơn Đông và phường Bồng Sơn, Hội LHPN tỉnh vừa bàn giao công trình “Con đường hoa do phụ nữ chăm sóc” với 200 cây giáng hương và 200 cây hoàng yến được trồng dọc 2 tuyến đường chính, tổng kinh phí 95 triệu đồng. Công trình không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi hội viên phụ nữ với quê hương.

Con đường hoa do phụ nữ chăm sóc ở phường Bồng Sơn.
Con đường hoa do phụ nữ chăm sóc ở phường Bồng Sơn. Ảnh: HVCC

Chị Trần Thị Như Thùy-Chủ tịch Hội LHPN phường Bồng Sơn-chia sẻ: “Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, chị em mong muốn góp một phần công sức nhỏ để làm nên những việc lớn. Hội LHPN tỉnh bàn giao công trình “Con đường hoa do phụ nữ chăm sóc” với 200 cây hoàng yến, chúng tôi cố gắng chăm sóc con đường luôn xanh, sạch, đẹp. Mỗi phần việc, mỗi công trình đều gửi gắm tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm của người phụ nữ đối với quê hương”.

Không chỉ dừng lại ở các công trình xanh, phong trào “Phụ nữ hành động vì môi trường” cũng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Trong tháng 9 và 10-2025, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 10 điểm truyền thông bảo vệ môi trường, hướng dẫn hội viên phân loại rác tại nguồn và ủ phân hữu cơ. Hơn 1.000 hội viên ở các xã Vĩnh Thịnh, Bình An, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Tây... đã tham gia, góp phần hình thành thói quen sống xanh, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí 17.3 trong xây dựng nông thôn mới.

Chi hội phụ nữ CA phường Bồng Sơn thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương - Ấm tình chiến sĩ”, trao tặng 350 suất ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Những suất ăn đong đầy tình cảm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “vì nhân dân phục vụ” của nữ chiến sĩ CA nhân dân.

Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi, tại xã Ân Tường, Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với các tiết mục sân khấu hóa của các chi hội.

Ông Thái Danh Hân-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ân Tường-khẳng định: Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ gia đình đến công tác an sinh xã hội, phụ nữ luôn tiên phong, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của.

Hội viên phụ nữ xã Tuy Phước Tây học khóa sơ chế nấu ăn.
Hội viên phụ nữ xã Tuy Phước Tây học khóa sơ chế nấu ăn. Ảnh: Hải Yến

"Với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, tôi nghĩ đây không chỉ là khẩu hiệu mà là định hướng lâu dài, nhằm hình thành lớp phụ nữ có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là hạt nhân lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong gia đình và xã hội”-ông Thái Danh Hân chia sẻ.

Công tác chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho phụ nữ cũng được chú trọng. Tại xã Tuy Phước, chương trình truyền thông “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại” do Hội LHPN xã phối hợp Phòng khám Hòa Đức tổ chức, nhằm trang bị kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tinh thần và sắc đẹp, giúp chị em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống hiện đại.

Bác sĩ chuyên khoa sản Nguyễn Thị Bích (Phòng khám Hòa Đức) chia sẻ: “Các chị ở độ tuổi 40 - 60 có nhiều thay đổi về tâm sinh lý nên việc được trang bị kiến thức, hướng dẫn cụ thể để bảo vệ sức khỏe là điều rất cần thiết. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hội phụ nữ xã, phường tổ chức các hoạt động như thế này để chị em được quan tâm, hỗ trợ kịp thời”.

Hội LHPN xã Tuy Phước Tây vừa tổ chức khóa đào tạo sơ chế nấu ăn cho các hội viên. Tại xã Đak Pơ, Hội tổ chức Giải bóng chuyền nữ lần thứ I, với sự tham gia của hơn 100 VĐV đến từ các thôn, làng và khối công nhân viên chức…

Từ những “Con đường hoa”, các lớp tập huấn phân loại rác đến những chương trình chăm sóc sức khỏe, thiện nguyện và thể thao, phụ nữ toàn tỉnh đã thể hiện rõ bản lĩnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - nhân ái, sáng tạo, tự tin và tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống.

null