Dịch vụ thuê dọn nhà tăng mạnh

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu thuê dịch vụ dọn nhà tăng mạnh. Không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực dọn dẹp, thị trường dịch vụ vệ sinh còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong bối cảnh vừa trải qua một năm nhiều thiên tai, biến động.

Doanh nghiệp vệ sinh chủ động kích cầu dịp Tết

Theo ghi nhận, các dịch vụ được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong dịp Tết vẫn xoay quanh 4 nhóm chính: tổng dọn vệ sinh nhà, giặt nệm, giặt ghế sofa và giặt rèm.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trọn gói tại nhà, từ máy móc, vật tư đến dung dịch vệ sinh, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.

Mùa Tết, nhiều người thuê dịch vụ tổng dọn vệ sinh nhà, giặt nệm, giặt ghế sofa gia đình. Ảnh: Hải Yến

Trên địa bàn tỉnh, nhiều đơn vị chính thức bước vào mùa cao điểm từ cuối tháng 11 âm lịch.

Thông thường càng gần thời điểm cuối năm, lượng khách tăng nhanh, cho thấy thị trường dịch vụ dọn nhà Tết đang sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp như: Dịch vụ nhà sạch Gia Lai (12 Phan Đăng Lưu, phường Pleiku), Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Đan Chi (10 Phan Bá Vành, phường Quy Nhơn Đông), Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Lộc Phát (191 Hoàng Quốc Việt, phường Quy Nhơn) và Công ty TNHH TM & DV Sạch 24h - Bidiclean (phường Quy Nhơn Nam)...

Chị Nguyễn Thị Hồng (khu phố 31, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Nhà có người lớn tuổi nên tôi ưu tiên thuê dịch vụ giặt nệm, giặt sofa và tổng vệ sinh. Vừa nhanh, vừa sạch, lại đỡ ảnh hưởng sức khỏe cả nhà. Năm nay, tôi chủ động gọi dọn sớm để có thời gian làm kỹ, chu đáo hơn”.

Nhân viên Bidiclean giặt nệm cho khách hàng. Ảnh: Hải Yến

Sau một năm chịu tác động nặng nề của bão, lũ, nhiều doanh nghiệp dịch vụ vệ sinh đã lựa chọn hướng đi linh hoạt hơn nhằm giữ chân khách hàng và duy trì việc làm cho người lao động.

Điển hình, Bidiclean triển khai chương trình ưu đãi dành cho 50 khách hàng đầu tiên đăng ký sử dụng dịch vụ từ ngày 7-1-2026 đến hết ngày 23-1-2026 với mức giảm trực tiếp từ 50.000 đến 500 nghìn đồng tùy gói dịch vụ.

Đáng chú ý, dịch vụ giặt nệm sinh học diệt khuẩn tại nhà của Bidiclean đang được nhiều gia đình quan tâm: Giặt 3 tấm nệm tặng 100 nghìn đồng, giặt 5 tấm nệm tặng thêm 1 tấm, kèm theo hỗ trợ sấy khô miễn phí trong ngày cho khách hàng các phường thuộc TP. Quy Nhơn (cũ).

Ông Trần Văn Dũng - đại diện Bidiclean - cho biết: “Năm nay, sau trận bão lũ lịch sử, Bidiclean đã trực tiếp hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh cho nhiều hộ dân nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Dù hiện nay tình hình đã ổn định hơn, nhưng thiệt hại lớn khiến sức mua dịch vụ vệ sinh Tết dự kiến sụt giảm so với các năm trước. Việc triển khai các gói ưu đãi là cách chúng tôi chia sẻ khó khăn với người dân, đồng thời duy trì việc làm cho anh em công nhân”.

Người lao động có thêm thu nhập

Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch nhà cửa dịp Tết, thị trường dịch vụ dọn nhà cuối năm còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động phổ thông. Sau một năm chịu tác động nặng nề của bão lũ, công việc thời vụ này trở thành điểm tựa giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Thu - nhân viên Bidiclean - cho biết: “Đến dịp Tết, lượng khách tăng lên, chúng tôi có việc làm đều đặn, thu nhập ổn định hơn để lo cho gia đình. Công việc rất nặng nhọc, nhiều hôm làm từ sáng đến tối muộn, nhưng ai cũng cố gắng”.

Thực tế cho thấy, vào mùa cao điểm cuối năm, mỗi đội vệ sinh thường làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối, thu nhập tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.

Nhân viên Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Lộc Phát dọn vệ sinh nhà cho các gia đình. Ảnh: Hải Yến

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Lộc Phát cũng đang tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Hiện Lộc Phát có 8 nhân viên được đào tạo bài bản, đảm nhận nhiều dịch vụ như: tổng vệ sinh công nghiệp, vệ sinh nhà đón Tết, vệ sinh sau sửa chữa; giặt nệm, giặt sofa tại nhà bằng công nghệ nước nóng khử khuẩn chuẩn Nhật Bản; phun muỗi, côn trùng; bắn keo ron gạch epoxy; mài, đánh bóng nền bê tông; sơn epoxy nhà xưởng…

Không dừng lại ở việc làm sạch, công ty còn chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sau khi vệ sinh, khách hàng có thể lựa chọn thêm gói khử mùi sơn nước, mùi gỗ, mùi keo, an toàn cho người già và trẻ em.

Ông Lê Văn Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Lộc Phát - cho biết: “Chúng tôi không chỉ làm sạch mà còn chỉn chu từng góc cạnh, để ngôi nhà sau vệ sinh thực sự hoàn thiện. Chính sự cẩn trọng đó giúp chúng tôi được nhiều công ty, chủ thầu uy tín lựa chọn khi hoàn thiện, bàn giao nhà cho khách hàng”.

Chị Nguyễn Thị Lộc - lao động làm theo giờ tại Lộc Phát - chia sẻ, mỗi dịp cận Tết tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập. “Nhờ có việc làm ngoài giờ, gia đình tôi có thêm khoản chi tiêu, sắm sửa Tết đầy đủ hơn” - chị nói.