Bàn giao nhà “Tình nghĩa đồng đội” cho cựu thanh niên xung phong ở xã Chư A Thai

(GLO)- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai vừa bàn giao nhà “Tình nghĩa đồng đội” cho bà Nghiêm Thị Hoan (SN 1956, thôn Đoàn Kết, xã Chư A Thai).

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh bàn giao nhà “Tình nghĩa đồng đội” cho bà Nghiêm Thị Hoan (thứ 4 từ trái sang). Ảnh: ĐVCC

Căn nhà được xây dựng với diện tích 50 m², gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản. Tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng; trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai hỗ trợ 10 triệu đồng.

Bà Hoan có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, con đi làm ăn xa, điều kiện nhà ở xuống cấp. Việc hỗ trợ xây dựng nhà mới góp phần giúp bà Hoàn ổn định cuộc sống.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã bàn giao 7 căn nhà “Tình nghĩa đồng đội” cho các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh cũng trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500 - 600 nghìn đồng cho cựu thanh niên xung phong tại các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.