Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Sáng 20-1, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025 là cột mốc quan trọng khi Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai hoàn thành việc hợp nhất tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 6.926 hội viên Hội Cựu TNXP, sinh hoạt tại 98 tổ chức Hội cấp xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Năm qua, lực lượng cựu TNXP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực thực hiện phong trào "Nêu gương sáng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đặc biệt, phong trào "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi" đã trở thành điểm sáng, giúp giải quyết việc làm cho con em đồng đội và đóng góp thiết thực vào ngân sách địa phương.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được Hội triển khai hiệu quả bằng nhiều cách làm sáng tạo như: phong trào nuôi heo đất (thu 158 triệu đồng); xây dựng chân quỹ bình quân 200.000 đồng/người để hỗ trợ bảo hiểm y tế và thăm hỏi hội viên.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Trong năm, Hội cũng đã vận động xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 425 triệu đồng; trao 834 suất quà cho hội viên nghèo và 374 suất quà hỗ trợ vùng bão lũ với tổng trị giá trên 460 triệu đồng.

Đồng thời, Hội đã kịp thời thẩm định, giải quyết chế độ chính sách cho hàng chục trường hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người có công.

Năm 2026, Hội Cựu TNXP tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý hội viên; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể địa phương giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam khen thưởng 10 tập thể, 23 cá nhân và trao tặng kỷ niệm chương cho 11 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể.

Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh năm 2025.