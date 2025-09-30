Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ông Võ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai

BẢO LONG
(GLO)- Sáng 30-9, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất sau khi hợp nhất tổ chức Hội.

Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai mới có gần 7.000 hội viên, sinh hoạt tại 98 tổ chức Hội cấp xã.

Để đảm bảo điều hành hoạt động của Hội được thông suốt, hiệu quả, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tạm thời cho 4 thành viên trong Ban Chấp hành Hội điều hành. Theo đó, ông Võ Văn Chiến-nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định (cũ) được giao giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai mới.

Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Bảo Long

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu 98 nhân sự tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp xã.

Tại hội nghị, Hội Cựu TNXP tỉnh đã triển khai chương trình công tác quý IV-2025. Trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh và cấp xã lần thứ nhất; hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2026 trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chế độ chính sách cho hội viên còn tồn đọng.

Dịp này, các đại biểu tham gia góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null