Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), trưa 22-12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Huy Toàn

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong đó, đánh giá cao công tác nắm bắt, nhận định, dự báo tình hình và tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết nội bộ, sự quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, đánh giá cao hiệu quả công tác dân vận, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên khu vực biên giới.

Đồng chí mong muốn BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.