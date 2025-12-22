Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), trưa 22-12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

gen-h-chau-ngoc-tuan.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Huy Toàn

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong đó, đánh giá cao công tác nắm bắt, nhận định, dự báo tình hình và tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết nội bộ, sự quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, đánh giá cao hiệu quả công tác dân vận, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên khu vực biên giới.

Đồng chí mong muốn BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho học sinh THCS các xã, phường ven biển.

Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

LIVE Livestream: Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai livestream lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê và khánh thành Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN, Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực hầm số 3 chiều 18-12.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực phía Bắc hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

null