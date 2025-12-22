Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông lần thứ 3 (mở rộng)

(GLO)- Sáng 22-12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến dự và chỉ đạo hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông lần thứ 3 khóa I (mở rộng).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.D

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Đảng ủy xã Chư Prông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được thực hiện kịp thời. Bộ máy hệ thống chính trị sau sáp nhập từng bước được sắp xếp, kiện toàn, vận hành ổn định, hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng - chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, bám sát cơ sở.

Kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế. Tổng diện tích gieo trồng đạt 101% kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,49%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 0,936 triệu USD. Các mô hình nông hội giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: P.D

Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm.

Toàn xã hiện có làng đạt chuẩn nông thôn mới; 8 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 là 86,02 tỷ đồng, ước giải ngân đến 31-12 đạt 100% kế hoạch.

Xã cũng đã chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thu hút đầu tư và tăng cường giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách.

Từ đầu năm đến nay, xã thành lập mới 103 hộ, điểm kinh doanh với tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ đồng; thành lập 1 hợp tác xã với vốn điều lệ 20 tỷ đồng; có 1 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và 2 dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 274 tỷ đồng, bằng 105,48% kế hoạch; tổng thu ngân sách xã đạt hơn 256 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND xã.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; qua điều tra cuối năm 2025, toàn xã còn 328 hộ nghèo (chiếm 4,08%) và 739 hộ cận nghèo (chiếm 9,2%).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường; các vụ việc phát sinh trong nhân dân được giải quyết kịp thời.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ xã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, đối với những tồn tại, hạn chế, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; đề ra các giải pháp căn cơ, thiết thực, sát với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng ủy xã Chư Prông tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, thể hiện tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định, địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, có ý nghĩa quyết định trong năm 2026; qua đó, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã khẩn trương hoàn thành và triển khai cụ thể Đồ án quy hoạch chung xã Chư Prông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết không để các phần tử cơ hội, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xác định đây là nhiệm vụ then chốt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, quy định.