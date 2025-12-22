Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông lần thứ 3 (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến dự và chỉ đạo hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông lần thứ 3 khóa I (mở rộng).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

pho-bi-thu-tinh-uy-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.D

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Đảng ủy xã Chư Prông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được thực hiện kịp thời. Bộ máy hệ thống chính trị sau sáp nhập từng bước được sắp xếp, kiện toàn, vận hành ổn định, hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng - chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, bám sát cơ sở.

Kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế. Tổng diện tích gieo trồng đạt 101% kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,49%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 0,936 triệu USD. Các mô hình nông hội giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: P.D

Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm.

Toàn xã hiện có làng đạt chuẩn nông thôn mới; 8 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 là 86,02 tỷ đồng, ước giải ngân đến 31-12 đạt 100% kế hoạch.

Xã cũng đã chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thu hút đầu tư và tăng cường giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách.

Từ đầu năm đến nay, xã thành lập mới 103 hộ, điểm kinh doanh với tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ đồng; thành lập 1 hợp tác xã với vốn điều lệ 20 tỷ đồng; có 1 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và 2 dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 274 tỷ đồng, bằng 105,48% kế hoạch; tổng thu ngân sách xã đạt hơn 256 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND xã.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; qua điều tra cuối năm 2025, toàn xã còn 328 hộ nghèo (chiếm 4,08%) và 739 hộ cận nghèo (chiếm 9,2%).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường; các vụ việc phát sinh trong nhân dân được giải quyết kịp thời.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ xã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, đối với những tồn tại, hạn chế, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; đề ra các giải pháp căn cơ, thiết thực, sát với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng ủy xã Chư Prông tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, thể hiện tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định, địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, có ý nghĩa quyết định trong năm 2026; qua đó, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã khẩn trương hoàn thành và triển khai cụ thể Đồ án quy hoạch chung xã Chư Prông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết không để các phần tử cơ hội, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xác định đây là nhiệm vụ then chốt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

Chính trị

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Tin tức

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

Tin tức

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Pháp luật

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Giáo dục

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), chiều 5-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đang sinh sống trên địa bàn phường Diên Hồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

Tin tức

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

null