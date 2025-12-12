Ưu tiên vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Ngày 11-12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) do Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Huỳnh Văn Thuận làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các chương trình MTQG tại tỉnh Gia Lai.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của Sở Tài chính, triển khai thực hiện các chương trình MTQG, tỉnh và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động các nguồn lực để đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra.

Theo đó, năm 2024 và 2025, tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG (3 chương trình) trên địa bàn tỉnh là gần 5.636 tỷ đồng. Triển khai các chương trình, năm 2024, tỉnh đã giải ngân gần 2.163 tỷ đồng; năm 2025 đến hết tháng 11 hơn 1.176 tỷ đồng.

Triển khai chính sách tín dụng thực hiện các chương trình MTQG, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có hơn 181 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay 9.905 tỷ đồng.

Kết quả triển khai các chương trình MTQG đã góp phần hoàn thiện hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống của người dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình MTQG. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung như: đề nghị Chính phủ sớm ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình MTQG trong giai đoạn tiếp theo; sớm phân bổ vốn hằng năm, giao kế hoạch vốn từ đầu năm để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, xem xét, điều chỉnh nâng mức cho vay, tăng thời hạn cho vay, bổ sung một số đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội phù hợp với mục tiêu các chương trình MTQG. Nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng, không thực hiện thế chấp tài sản bảo đảm; ưu tiên nguồn vốn vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Huỳnh Văn Thuận ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách, bộ tiêu chí phù hợp với thực tiễn; hướng dẫn các địa phương khắc phục khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG trong giai đoạn sắp tới.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội tập trung rà soát lại các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình MTQG, các rủi ro liên quan vốn vay để có giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, rà soát, báo cáo tổng hợp nhu cầu vốn vay để khắc phục hậu quả bão lũ để Đoàn công tác tổng hợp, phối hợp với các bộ, ban, ngành điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn. Từ đó, kịp thời hỗ trợ người dân, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.