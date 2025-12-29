Gia Lai được bổ sung hơn 94,9 tỷ đồng để tặng quà nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Cụ thể, ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho 34 địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền là hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội.
Tỉnh Gia Lai được bổ sung hơn 94,9 tỷ đồng để tặng quà cho 237.214 người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội (không bao gồm đối tượng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng).
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28-12-2025; tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31-12-2025.
Đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:
Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.
Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền.