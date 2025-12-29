Gia Lai được bổ sung hơn 94,9 tỷ đồng để tặng quà nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

(GLO)- Theo Quyết định số 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai được bổ sung hơn 94,9 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho 34 địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ năm 2026.

Bổ sung hơn 2.513 tỷ đồng cho địa phương để tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền là hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội.

Tỉnh Gia Lai được bổ sung hơn 94,9 tỷ đồng để tặng quà cho 237.214 người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội (không bao gồm đối tượng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28-12-2025; tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31-12-2025.