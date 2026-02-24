Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 211

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 24-2, Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 đã đến thăm, chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

Cùng đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Quân y 211 có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn và lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn 34.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đào Tuấn Anh nhấn mạnh: Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 211 luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt khó, phát triển toàn diện. Đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh đề nghị Bệnh viện Quân y 211 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”; xây dựng bệnh viện “Hiện đại - Chuyên sâu - Tận tâm”, lấy người bệnh làm trung tâm. Trong đó, đơn vị tập trung phát triển 3 trụ cột chiến lược: nhân lực, khoa học - công nghệ và quản lý; làm chủ kỹ thuật tiên tiến, xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững về bản lĩnh chính trị, sáng y đức, giỏi y thuật, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Trung tướng Đào Tuấn Anh đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Hoàng Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững y đức, quyết tâm thực hiện phương châm: “Hiện đại - Chuyên sâu - Tận tâm” để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn.