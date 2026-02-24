Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 211

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 24-2, Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 đã đến thăm, chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

Cùng đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Quân y 211 có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn và lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn 34.

z7560272475440-ad6c27a459f94e5413346de04b2f5fc1.jpg
Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đào Tuấn Anh nhấn mạnh: Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 211 luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt khó, phát triển toàn diện. Đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh đề nghị Bệnh viện Quân y 211 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”; xây dựng bệnh viện “Hiện đại - Chuyên sâu - Tận tâm”, lấy người bệnh làm trung tâm. Trong đó, đơn vị tập trung phát triển 3 trụ cột chiến lược: nhân lực, khoa học - công nghệ và quản lý; làm chủ kỹ thuật tiên tiến, xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững về bản lĩnh chính trị, sáng y đức, giỏi y thuật, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Trung tướng Đào Tuấn Anh đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

z7560272460448-d3c6b7dbf22cb7270a12d36051709323.jpg
Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Hoàng Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững y đức, quyết tâm thực hiện phương châm: “Hiện đại - Chuyên sâu - Tận tâm” để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

(GLO)- Chiều 21-1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất), 1 bệnh nhân nam vô danh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ não, tăng huyết áp, không có người thân, bảo hiểm y tế và không có khả năng chi trả chi phí điều trị đã được bệnh viện cùng người dân hợp lực cứu sống.

Có thể bạn quan tâm

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

Thời sự

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Thời sự

(GLO)- Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm các bệnh nhân, chúc Tết người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Thời sự

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-2, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn phường An Khê.

null