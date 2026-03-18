Đặt nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học lên hàng đầu

(GLO)- Sáng 18-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để nắm tình hình, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và Thường trực Đảng ủy các xã Ayun, Đak Sơ Mei, Đak Rong và Krong.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có hơn 41.400 ha rừng, độ che phủ chiếm hơn 98%. Phần lớn diện tích của Vườn thuộc vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; có hệ động - thực vật vô cùng phong phú, đa dạng với nhiều loài quý hiếm, đặc hữu được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới cần được ưu tiên bảo tồn.

Trong đó, có 1.754 loài thực vật bậc cao thuộc 753 chi và 181 họ, chiếm khoảng 14% hệ thực vật của Việt Nam; 876 loài, gồm 555 loài động vật có xương sống và 321 loài côn trùng.

Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

Năm 2025, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Vườn cũng đã triển khai và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để huy động thêm nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; trong năm 2025 đã tiếp nhận, cứu hộ và tái thả 300 cá thể động vật rừng.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức giao khoán bảo vệ gần 19.000 ha rừng cho 29 nhóm hộ ở 18 cộng đồng làng đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương khu vực vùng đệm, vừa tạo sinh kế vừa để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang triển khai thử nghiệm hoạt động đón khách tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái với một số điểm đến như: quần thể cây đa di sản, đỉnh đá trắng, lán voọc…

Đơn vị cũng đã xây dựng, trình thẩm định Đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Nhiệm vụ trọng tâm được Vườn xác định trong thời gian tới là tiếp tục làm tốt quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với khai thác các tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đã nêu ra một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, trả lời những kiến nghị, đề xuất của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn và phát huy đa dạng sinh học; huy động các nguồn lực, nhà đầu tư trong khai thác tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt quan trọng và là tài sản thiên nhiên vô giá, có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với sự phát triển của tỉnh mà còn đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Do đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là phải đặt nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học lên hàng đầu, với định hướng phát triển Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh theo mô hình: “bảo tồn - cứu hộ, phục hồi - nghiên cứu khoa học - giáo dục môi trường - du lịch sinh thái chất lượng cao, có kiểm soát - sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, sở, ngành, đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện. Trong đó, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát toàn diện định hướng phát triển Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với chuẩn bị dự án đầu tư công “Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giai đoạn 2026-2030”; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong quý II/2026.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến tháo gỡ, giải quyết.