Hoàn thành tôn tạo, nâng cấp Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Stung Treng

(GLO)- Đến nay, công tác tôn tạo, nâng cấp Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP. Stung Treng (tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia) với kinh phí 150.000 USD do UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ đã hoàn thành 100% các hạng mục thi công.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia là minh chứng vô cùng sâu sắc và là một phần quan trọng trong mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa 2 nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP. Stung Treng (tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia) nằm bên dòng Sê Kông thơ mộng. Ảnh: Đoàn Bình

Đây là di tích lịch sử thể hiện sự hợp tác, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội 2 nước đã vượt qua mọi khó khăn trong quá trình giành độc lập, hòa bình cho mỗi nước, trong đó có việc lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Stung Treng được tôn tạo, nâng cấp khang trang. Ảnh: Đoàn Bình

Tượng đài còn là địa điểm tham quan, sinh hoạt văn hóa, cũng là nơi để các thế hệ hôm nay tìm hiểu về giá trị của hòa bình, tự do; từ đó, không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia.