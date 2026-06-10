Hoàn thành tôn tạo, nâng cấp Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Stung Treng

Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia là minh chứng vô cùng sâu sắc và là một phần quan trọng trong mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa 2 nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.
Đây là di tích lịch sử thể hiện sự hợp tác, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội 2 nước đã vượt qua mọi khó khăn trong quá trình giành độc lập, hòa bình cho mỗi nước, trong đó có việc lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Tượng đài còn là địa điểm tham quan, sinh hoạt văn hóa, cũng là nơi để các thế hệ hôm nay tìm hiểu về giá trị của hòa bình, tự do; từ đó, không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia.