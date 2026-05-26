Lễ cầu siêu và bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia được tổ chức vào ngày 9 và 10-6

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Ngày 25-5, tại 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia), đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Stung Treng Men Kung làm việc với đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai.

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng ký kết biên bản với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Đoàn Bình

Các cuộc hội đàm nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập trên địa bàn tỉnh Ratanakiri và Stung Treng trong mùa khô 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, bên trái) tặng quà cho lãnh đạo Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại các cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trân trọng chuyển lời chào, chúc sức khỏe từ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tới lãnh đạo chính quyền, Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stung Treng; chúc mối quan hệ Campuchia - Việt Nam nói chung, các tỉnh nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần tô thắm tình đoàn kết “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo chính quyền, Ban chuyên trách, các ngành cùng nhân dân tỉnh Ratanakiri và Stung Treng đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin, bảo vệ, dẫn đường, giúp Đội K52 thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri ký kết biên bản thống nhất triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri ký kết biên bản thống nhất triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Chỉ tính riêng mùa khô 2025-2026, tại địa bàn tỉnh Ratanakiri, Đội K52 đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Stung Treng là 7 hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại địa bàn 2 tỉnh từ năm 2001 đến nay lên 999 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Men Kung bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai sang thăm, làm việc tại tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, bên trái) tặng quà cho Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất. Ảnh: Đoàn Bình

Lãnh đạo Ban chuyên trách tỉnh bạn khẳng định: Việc hỗ trợ Đội 52 là trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ đã ngã xuống để tô thắm tình đoàn kết hữu nghị thủy chung Việt Nam - Campuchia; đồng thời, giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh từ đống tro tàn.

Thời gian tới, Ban chuyên trách 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai; đồng thời hỗ trợ hết mình để Đội K52 hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình

Tại các cuộc hội đàm, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tổ chức thành công lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Theo đó, các bên thống nhất sẽ mời các nhà sư chủ trì lễ cầu siêu liệt sĩ theo phong tục, tập quán Campuchia tại tỉnh Stung Treng vào chiều 9-6 và tổ chức lễ tiễn vào sáng 10-6; tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn các liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri vào chiều 10-6.

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng và Ratanakiri mỗi tỉnh 2.000 USD để tổ chức buổi lễ. Sau khi tổ chức lễ tiễn, Đội K52 rút lực lượng và phương tiện về nước, để lại mỗi tỉnh 1 tổ từ 5-7 người để tiếp tục làm nhiệm vụ trong mùa mưa năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương tri ân các liệt sĩ được Đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương tri ân các liệt sĩ được Đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Dịp này, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã đến dâng hương tri ân 15 liệt sĩ được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

