Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

HUY BẮC
(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 6-2025 đến nay, Đội K52 đã chủ động khắc phục khó khăn, khoanh vùng, xác định các địa bàn trọng điểm, tổ chức tuyên truyền, khảo sát, tìm kiếm được 28 thông tin tại 254 làng/47 xã, phường thuộc địa bàn 13 huyện, 3 thành phố của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ratanakiri, Stungtreng và Preah Vihear).

dai-ta-nguyen-the-vinh-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-chi-huy-truong-bo-chqs-tinh-tang-qua-dong-vien-can-bo-chien-si-doi-k52-anh-hb.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52. Ảnh: Huy Bắc

Đồng thời, Đội đã chủ động tham mưu cho Phòng Chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện kỹ thuật, vật chất, kinh phí bảo đảm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đã biểu dương tinh thần, kết quả đạt được của Đội K52 trong thời gian qua. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: Đội tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, kịp thời đề xuất và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình chờ đợi thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn. Tiếp tục tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng trong công tác chuyên môn như: xác định tọa độ, tìm kiếm trên bản đồ địa hình; phương pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tìm hiểu về phong tục, tập quán địa phương và học tiếng Campuchia.

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 phải đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; chấp hành tốt các chế độ, chính sách, quy định và kỷ luật của quân đội; làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc tế, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

