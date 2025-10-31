Chuẩn bị chu đáo cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng

(GLO)- Sáng 31-10, đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã về kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (HCLS) được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (hàng đầu) viếng hương linh các liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng. Ảnh: Thanh Tuyền

Tại đây, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện chu đáo việc trông coi và hương khói các HCLS đã được tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho Lễ viếng, truy điệu và an táng sắp tới diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, sáng 11-11, tại Ban CHQS xã Ia Boòng, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ cầu siêu cho hương linh các liệt sĩ. Sau đó, các HCLS sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông để chiều cùng ngày tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền các xã Chư Prông, Ia Boòng, Ia Pia, Bàu Cạn, Ia Lâu; đại diện các tầng lớp nhân dân xã…

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Ảnh: Thanh Tuyền

Việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.