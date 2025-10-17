Gia Lai: Phát hiện, quy tập 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Ngày 17-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai-cho biết: Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) vừa cất bốc, quy tập 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã Ia Boòng.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai về việc quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Ia Boòng và Tuy Phước Đông, ngày 6-10, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đội K52 tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh thông tin.

Đến ngày 15-10, Đội K52 đã phát hiện và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được thông tin) tại làng Gà, xã Ia Boòng.

Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) đã phát hiện và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại làng Gà, xã Ia Boòng. Ảnh: Như Chất

Quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp và chứng kiến trực tiếp của đại diện chính quyền địa phương. Tất cả 18 hài cốt liệt sĩ được cất bốc theo đúng quy trình hướng dẫn, lấy đầy đủ mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN. Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đã được Đội K52 tạm thời đưa về tại Ban CHQS xã Ia Boòng.

Theo kế hoạch, đến ngày 20-10, Đội K52 sẽ kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng, bàn giao toàn bộ hài cốt liệt sĩ theo quy định; cơ động về đơn vị để chuẩn bị cho nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 tại Campuchia.

Các hài cốt liệt sĩ tạm thời đưa về tại Ban CHQS xã Ia Boòng và sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Ảnh: Như Chất

Từ ngày 15 đến 20-10, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại địa bàn xã Ia Boòng nhằm phát hiện, bổ sung thông tin phục vụ cho các đợt tìm kiếm, quy tập tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp cùng Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Boòng theo quy định.