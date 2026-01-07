Bộ Tham mưu Quân khu 5 kiểm tra các chốt dân quân thường trực tại 7 xã biên giới

(GLO)- Ngày 5 và 6-1, đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã tiến hành kiểm tra toàn diện 7 chốt dân quân thường trực (DQTT), các đơn vị đóng quân tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai và Đại đội 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông).

Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 5 do Đại tá Võ Văn Bá - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn.

Tại các đơn vị, đoàn đã tập trung kiểm tra các mặt công tác như: biên chế lực lượng tại chốt; công tác sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ; bảo đảm hoạt động chăn nuôi, tăng gia sản xuất; duy trì bếp ăn bảo đảm chế độ hằng ngày; hệ thống sổ sách của cá nhân, tiểu đội theo quy định.

Đại tá Võ Văn Bá (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại chốt dân quân thường trực xã Ia Nan. Ảnh: Huy Bắc

Đại tá Võ Văn Bá biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt DQTT và Đại đội 2 trong quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp trên; chủ động tham mưu xây dựng lực lượng theo biên chế.

Các đơn vị cũng đã duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện sát thực tế địa bàn; thực hiện tốt việc phối hợp với các lực lượng trong nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng chống thiên tai. Công tác hậu cần, đời sống của lực lượng DQTT tại các đơn vị ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, cần khắc phục; đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông tiếp thu ý kiến và chỉ đạo các chốt DQTT nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra.

Đại tá Võ Văn Bá (giữa) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân thường trực xã Ia Pnôn. Ảnh: Huy Bắc

Kết quả kiểm tra lần này là cơ sở để tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong các mặt công tác, trang bị vũ khí và từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm tốt hơn đời sống, sinh hoạt cho lực lượng DQTT.

Dịp này, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã trao tặng những món quà ý nghĩa nhằm khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.