Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 4 xã phía Tây

NGỌC ÁNH
(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại các xã phía Tây gồm: Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai và xã Uar.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 có 5 ứng cử viên gồm: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko.

555.jpg
Ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Phú Túc. Ảnh: R.Piên

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Trong đó, các ứng cử viên thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là người đại biểu dân cử; luôn lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội.

777.jpg
Ứng cử viên Bùi Quang Huy trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Ảnh: R.Piên

Cử tri 4 xã Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai và xã Uar đánh giá cao trình độ, năng lực công tác của các ứng cử viên và cho rằng chương trình hành động được xây dựng phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước và tình hình thực tiễn tại địa phương, nhất là khi đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như: tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đường nội đồng ra khu sản xuất nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất cho người dân; triển khai các giải pháp để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

333.jpg
Cử tri xã Ia Rsai kiến nghị với ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R.Piên

Ngoài ra, cử tri mong muốn các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục về đất đai nhanh chóng, thuận tiện hơn; quan tâm đầu tư xây dựng các điểm trường, lớp học chuyên biệt dành cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt, tạo điều kiện để các em được học tập, hòa nhập và phát triển toàn diện.

Cử tri cũng kỳ vọng các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH sẽ thực hiện đúng những cam kết đã nêu; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

