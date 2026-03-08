Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường An Nhơn Nam và Bình Định.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai có 4 ứng cử viên, gồm: ông Đồng Ngọc Ba - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân An; ông Lê Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ).

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Cảnh trình bày chương trình hành động. Ảnh: Phi Long

Các ứng cử viên cho biết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm các chính sách ban hành sát với đời sống và có tính khả thi cao.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; quan tâm đến các vấn đề cử tri quan tâm như: đất đai, quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo việc làm, đào tạo nghề; chăm lo an sinh xã hội, đời sống người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm; tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển; thúc đẩy đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics nhằm tăng khả năng kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài ra, các ứng cử viên cũng bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề xã hội, gồm: phát triển văn hóa; chăm sóc người cao tuổi; hỗ trợ thanh niên học nghề và tìm kiếm việc làm; giảm bạo lực học đường; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Cử tri phường Bình Định tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Phi Long

Cử tri phường An Nhơn Nam và Bình Định đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH. Đồng thời, cử tri mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm đến những vấn đề về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; chế độ, chính sách cho người có công, gia đình chính sách; chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Cùng với đó là thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm và khởi nghiệp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới.

Ứng cử viên Đồng Ngọc Ba phát biểu ý kiến trước cử tri. Ảnh: Phi Long

Các ứng cử viên ĐBQH ghi nhận ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện kỳ vọng lớn của cử tri đối với ứng cử viên ĐBQH. Thông qua các hội nghị tiếp xúc, ứng cử viên mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến và sự tín nhiệm của cử tri để có cơ hội đại diện cho nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.