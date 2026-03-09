Cử tri Gia Lai đặt trọn niềm tin vào các ứng cử viên

(GLO)- Tại các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai, hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sôi nổi, dân chủ. Hầu hết cử tri đặt trọn niềm tin vào các ứng cử viên.

Không chỉ là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, các hội nghị tiếp xúc còn trở thành diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, gửi niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho tiếng nói của mình trong các cơ quan dân cử.

Đặt niềm tin, gửi kỳ vọng

Ghi nhận tại nhiều điểm tiếp xúc cử tri cho thấy, trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, mỗi ứng cử viên đều xây dựng chương trình hành động gắn với thực tiễn địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm.

Điểm chung trong các chương trình hành động là cam kết bám sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội, HĐND các cấp và các cơ quan có thẩm quyền.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, ông Nguyễn Văn Sản (cử tri phường Quy Nhơn) bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ông Sản mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm hơn đến các giải pháp phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường, tạo việc làm bền vững cho người dân; đồng thời, nghiên cứu đề xuất chính sách xử lý trụ sở, công trình dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

“Vấn đề quan trọng không phải là lời hứa mà là việc làm cụ thể sau khi trúng cử. Đó là điều người dân mong chờ” - ông Sản bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Sản (phường Quy Nhơn) gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: N.H

Ở một góc nhìn khác, cử tri Nguyễn Trương Cập (tổ dân phố 2, phường Thống Nhất) đề cập công tác quản lý quỹ đất công và tài sản trên đất sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Hiện vẫn còn nhiều tài sản chưa được sử dụng hiệu quả; một số quỹ đất trước đây giao cho doanh nghiệp nhưng nay bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, một số tuyến giao thông và đường hẻm vẫn thiếu hệ thống thoát nước.

“Tôi mong rằng khi trúng cử, các đại biểu phải sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển tải đến các cấp, các ngành giải quyết thỏa đáng” - ông Cập nói.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vấn đề gắn với sinh kế, việc làm và điều kiện phát triển lâu dài của địa phương được cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri Luy - Bí thư Đoàn xã Ia Băng mong muốn các ứng cử viên quan tâm nhiều hơn đến việc giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số. Theo anh, cần có thêm các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế để thanh niên có điều kiện lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương.

Trong khi đó, chị Plăi (làng Tơ Bla, xã Kon Chiêng) cho rằng: Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn cần thêm các chính sách thiết thực để thúc đẩy phát triển KT-XH ở những vùng còn khó khăn.

Theo đó, cần quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, người dân rất mong được hỗ trợ cây, con giống và chuyển giao kỹ thuật để phát triển sản xuất bền vững.

Cam kết đi cùng trách nhiệm

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và cam kết nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; khẳng định giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực đến Quốc hội, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Đồng thời, tích cực kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại tỉnh Gia Lai - cho biết: Nếu được tín nhiệm bầu chọn, ông sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri, chủ động tiếp xúc, lắng nghe và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Ông Diên cũng khẳng định sẽ tham gia tích cực vào việc góp ý hoàn thiện thể chế trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới… Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới.

Từ ngày 2 đến 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tham gia tiếp xúc cử tri tại 72 điểm trên các địa bàn ứng cử để vận động bầu cử. Từ ngày 6 đến 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia tiếp xúc cử tri tại 129 điểm, cụm điểm.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 - khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử, ông sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

“Đồng thời, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của người dân” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Không khí dân chủ, cởi mở tại các buổi tiếp xúc cử tri đã tạo nên cầu nối quan trọng giữa người ứng cử và người dân. Đây không chỉ là hoạt động vận động bầu cử theo quy định của pháp luật mà còn là dịp để cử tri trực tiếp đối thoại, đặt câu hỏi và gửi gắm kỳ vọng đối với những người sẽ đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Niềm tin của cử tri cũng đồng thời là yêu cầu và trách nhiệm đối với mỗi ứng cử viên. Bởi sau những lời cam kết tại hội trường hôm nay, điều mà người dân chờ đợi chính là hành động cụ thể trong suốt nhiệm kỳ.

Một kỳ bầu cử nghiêm túc, đúng pháp luật; lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, có tâm huyết và gắn bó với nhân dân chính là kỳ vọng chung của cử tri Gia Lai.