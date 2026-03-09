Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 9-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn các xã, phường: Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy trình, quy định và kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác bầu cử ở xã Ân Tường. Ảnh: Đức Hải

Xã Ân Tường có 7 đơn vị bầu cử, 13 khu vực bỏ phiếu với 12.796 cử tri; xã Vạn Đức có 7 đơn vị bầu cử, 12 khu vực bỏ phiếu với 14.700 cử tri; phường Tam Quan có 5 đơn vị bầu cử, 18 khu vực bỏ phiếu với 18.451 cử tri; phường Hoài Nhơn Đông có 8 đơn vị bầu cử, 27 khu vực bỏ phiếu với 31.323 cử tri.

4 xã, phường trên thuộc đơn vị bầu cử số 3 bầu ĐBQH khóa XVI. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 2 phường Tam Quan và Hoài Nhơn Đông thuộc đơn vị bầu cử số 5; 2 xã Ân Tường và Vạn Đức thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Tam Quan. Ảnh: Phi Long

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là phát huy vai trò của cấp ủy và ủy ban bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, bầu đúng, bầu đủ và thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử ở xã Vạn Đức. Ảnh: Phi Long

Trong đó, các phòng, ban liên quan hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng tới ngày bầu cử 15-3.

Đồng thời, tiếp tục rà soát không bỏ sót cử tri, nhất là người dân ở vùng biển và kịp thời cấp phát đầy đủ thẻ cử tri; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong, sau ngày bầu cử; bố trí lực lượng túc trực bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý các địa phương chỉ đạo các tổ bầu cử bố trí nhân sự khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo nhiệm vụ hướng dẫn cử tri về cách thức bỏ phiếu, duy trì trật tự trong ngày bầu cử; phối hợp với các ban bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm phiếu, làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.