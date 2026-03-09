(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Thống Nhất, Biển Hồ, Pleiku, Hội Phú, An Phú. Tại hội nghị, ứng cử viên đã cam kết phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mạnh Hà

Hội nghị đã thông tin về tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, với mục tiêu sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tích cực đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi chính sách tại cơ sở.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cho rằng, những nội dung trong chương trình hành động của ứng cử viên rất thiết thực, được xây dựng phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Thống Nhất. Ảnh: Vũ Thảo

Cử tri mong muốn các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của cơ sở đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, cử tri cũng kỳ vọng các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH sẽ thực hiện đúng cam kết đã nêu; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri Trần Thị Trà (phường Pleiku) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, các ứng cử viên mong muốn cử tri tin tưởng, ủng hộ để mình có điều kiện thực hiện chương trình hành động đã đề ra; cam kết sẽ tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Từ đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách; kịp thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, đáp ứng yêu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Ảnh: Mạnh Hà

Ông Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn đặc biệt chú trọng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên tiềm năng lợi thế về nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; qua việc ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, cảng biển, đường hàng không.

Tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng về đất đai để phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, trồng rừng và phát triển kinh tế rừng; thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục và y tế.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng công tác quy hoạch, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa và khai thác tiềm năng du lịch, xem đây là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Châu Ngọc Tuấn khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ. Các ứng cử viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tế để đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.