Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hòa Hội. Tại hội nghị, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát cơ sở.

2.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phù Cát. Ảnh: Minh Hoàng

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Thị Tuyết Trinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiến; Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi; Nguyễn Hà Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát; Bạch Thanh Văn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hội Sơn; Nguyễn Thị Thu Huệ - Giáo viên Trường Mầm non Cát Nhơn; Trần Thị Quyền - Giáo viên Trường Mầm non Cát Hiệp.

1.jpg
Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Lương trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Phù Cát. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động; trong đó nhấn mạnh nếu trúng cử sẽ luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; lắng nghe, đề xuất các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri với cấp có thẩm quyền.

Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội mong muốn trên cương vị công tác, các ứng cử viên sẽ nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, luôn gần dân, sát cơ sở.

Đồng thời, kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ có những việc làm thiết thực, cụ thể phù hợp điều kiện của từng địa phương; có những giải pháp nâng cao đời sống nhân dân; xử lý hiệu quả tài sản dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

4.jpg
Cử tri xã Hòa Hội kỳ vọng vào chương trình hành động của các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri các xã, đồng thời thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các ứng cử viên cũng sẽ luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân; phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững.

