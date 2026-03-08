Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây.

a67fe7b37d41f31faa50.jpg
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đó, đơn vị bầu cử số 2 HĐND tỉnh gồm 5 ứng cử viên: bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc; ông Nguyễn Văn Lăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định; bà Nguyễn Ánh Vy - Bí thư Chi đoàn khu phố 14, phường Quy Nhơn Bắc; bà Huỳnh Mỹ Nhàng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chánh Hiển (xã Vân Canh).

Tại hội nghị, cử tri phường Quy Nhơn Tây đã được nghe về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cho nhiệm kỳ 2026-2031.

cu-tri-nguyen-thi-thuy-hong-khu-pho-2-phuong-quy-nhon-tay.jpg
Cử tri phường Quy Nhơn Tây nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Nhiều cử tri đã bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh phải thực sự trở thành cầu nối giữa người dân và các cơ quan quản lý; chủ động và tích cực phối hợp, tìm kiếm giải pháp để giải quyết các vấn đề đang tồn tại về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, đời sống dân sinh...

Các cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử quan tâm hơn nữa đến vấn đề thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn..., góp phần tạo việc làm cho người dân, nâng cao đời sống.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí cởi mở và chân thành, thể hiện tinh thần xây dựng và hợp tác giữa cử tri và các ứng cử viên. Đây là cơ hội quan trọng để các ứng cử viên hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó định hướng hành động khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

ba-huynh-thuy-van-tinh-uy-vien-pho-chu-tich-hdnd-tinh-tra-loi-cac-cau-hoi-cua-cu-tri-trong-buoi-tiep-xuc-van-dong-bau-cu.jpg
Ứng cử viên Huỳnh Thúy Vân phát biểu trước cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chính đáng của cử tri và đưa vào chương trình hành động của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống người dân trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 phường phía Đông tỉnh gồm: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Nam.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 với bà con cử tri các khu phố 1,2,3,4 (phường Quy Nhơn Đông).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ủy ban bầu cử các xã, phường để quán triệt và thông qua một số nội dung của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai khẩn trương, sẵn sàng cho hội lớn của toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Vùng biên Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội lớn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các xã biên giới Ia Pnôn và Ia O, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 6 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Trần Cang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị số 13 đã cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Rsai và Uar. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã đảo Nhơn Châu

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu.

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hội Phú và xã Chư Păh ngày 5-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu 2 địa phương cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Nắm chắc số cử tri, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Nắm chắc số cử tri, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Xuân An và Cát Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát chặt chẽ số cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất theo đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác bầu cử tại 2 phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương kiểm tra công tác bầu cử tại 2 phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tuy Phước và Quy Nhơn Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc.

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 4-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại 4 xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường và Kim Sơn. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

null