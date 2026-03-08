Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đó, đơn vị bầu cử số 2 HĐND tỉnh gồm 5 ứng cử viên: bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc; ông Nguyễn Văn Lăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định; bà Nguyễn Ánh Vy - Bí thư Chi đoàn khu phố 14, phường Quy Nhơn Bắc; bà Huỳnh Mỹ Nhàng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chánh Hiển (xã Vân Canh).

Tại hội nghị, cử tri phường Quy Nhơn Tây đã được nghe về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phường Quy Nhơn Tây nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Nhiều cử tri đã bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh phải thực sự trở thành cầu nối giữa người dân và các cơ quan quản lý; chủ động và tích cực phối hợp, tìm kiếm giải pháp để giải quyết các vấn đề đang tồn tại về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, đời sống dân sinh...

Các cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử quan tâm hơn nữa đến vấn đề thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn..., góp phần tạo việc làm cho người dân, nâng cao đời sống.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí cởi mở và chân thành, thể hiện tinh thần xây dựng và hợp tác giữa cử tri và các ứng cử viên. Đây là cơ hội quan trọng để các ứng cử viên hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó định hướng hành động khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Ứng cử viên Huỳnh Thúy Vân phát biểu trước cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chính đáng của cử tri và đưa vào chương trình hành động của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống người dân trong nhiệm kỳ tới.