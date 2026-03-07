Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa và xã Gào

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) và xã Gào.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa. Ảnh: Sơn Ca

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; ông Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; bà Nguyễn Thị Tường Linh - Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Gia Lai; ông Y Khum - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú; ông Puih Lin - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào; bà Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ; bà Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú.

Ứng cử viên Rah Lan Chung trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Gào. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri; đồng thời, cam kết nếu trúng cử sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Qua chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, người lao động; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn; quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu bản sắc văn hóa.

Với tinh thần "nói đi đôi với làm", gắn bó sâu sát với cơ sở, các ứng viên sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách tiền lương, lao động, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đặc biệt, quan tâm đến các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương, BHXH, BHYT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Tại hội nghị, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ hiện thực hóa cam kết đã nêu. Đồng thời, đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến một số vấn đề hiện nay như: thúc đẩy phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Pleiku và xã Gào; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, logistic, đảm bảo an ninh trật tự.

Cử tri tại xã Gào phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Cùng với đó, đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thay mặt các ứng cử viên, ông Rah Lan Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của cử tri; đồng thời, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ứng cử viên Rah Lan Chung cũng thông tin thêm đến cử tri về định hướng của tỉnh trong thời gian tới như: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, có những giải pháp cụ thể nhằm phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương cũng như tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm; tiếp tục quan tâm đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa. Ảnh: Sơn Ca

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ có chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.