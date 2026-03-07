Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa và xã Gào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) và xã Gào.

cac-ung-vien-dai-bieu-hdnd-tinh-tham-gia-buoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-kcn-tra-da.jpg
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa. Ảnh: Sơn Ca

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; ông Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; bà Nguyễn Thị Tường Linh - Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Gia Lai; ông Y Khum - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú; ông Puih Lin - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào; bà Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ; bà Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú.

dong-chi-rah-lan-chung-pho-bi-thu-thuong-truc-tu-chu-tich-hdnd-tinh.jpg
Ứng cử viên Rah Lan Chung trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Gào. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri; đồng thời, cam kết nếu trúng cử sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Qua chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, người lao động; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn; quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu bản sắc văn hóa.

Với tinh thần "nói đi đôi với làm", gắn bó sâu sát với cơ sở, các ứng viên sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách tiền lương, lao động, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đặc biệt, quan tâm đến các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương, BHXH, BHYT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Tại hội nghị, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ hiện thực hóa cam kết đã nêu. Đồng thời, đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến một số vấn đề hiện nay như: thúc đẩy phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Pleiku và xã Gào; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, logistic, đảm bảo an ninh trật tự.

ba-con-cu-tri-xa-gao-phat-bieu-tai-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Cử tri tại xã Gào phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Cùng với đó, đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thay mặt các ứng cử viên, ông Rah Lan Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của cử tri; đồng thời, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ứng cử viên Rah Lan Chung cũng thông tin thêm đến cử tri về định hướng của tỉnh trong thời gian tới như: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, có những giải pháp cụ thể nhằm phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương cũng như tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm; tiếp tục quan tâm đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự.

quang-canh-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-tai-kcn-tra-1.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu công nghiệp Trà Đa. Ảnh: Sơn Ca

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ có chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Chư Păh, Ia Phí, Ia Ly, Ia Khươl và phường Thống Nhất.

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Nhiều kiến nghị về dân sinh được gửi đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 6-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 và số 7 đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông và xã Ngô Mây. Nhiều kiến nghị về dân sinh được cử tri nêu lên, với mong muốn các ứng cử viên có thể quan tâm khi trúng cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác bầu cử tại 4 phường phía Đông Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 phường phía Đông tỉnh gồm: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Nam.

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi này, kèm theo định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 với bà con cử tri các khu phố 1,2,3,4 (phường Quy Nhơn Đông).

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 6 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Trần Cang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị số 13 đã cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Rsai và Uar. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã đảo Nhơn Châu

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu.

Nhấn nút phát động Cuộc thi chính luận.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Các địa phương phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hội Phú và xã Chư Păh ngày 5-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu 2 địa phương cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Nhơn Tây

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Nhơn Tây

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã An Nhơn Tây.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tuy Phước và Quy Nhơn Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 5-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc.

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Các ứng cử viên ĐBQH cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 4-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại 4 xã Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường và Kim Sơn. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

null