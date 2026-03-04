Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri

ĐỨC HẢI

(GLO)- Ngày 4-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri các xã Vân Canh, Canh Liên, Canh Vinh và phường An Nhơn Tây để vận động bầu cử.

cac-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-don-vi-bau-cu-so-1-tiep-xuc-cu-tri-tai-diem-xa-van-canh.jpg
Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại xã Vân Canh. Ảnh: Phi Long

Sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt, 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 1, gồm: ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Huỳnh Thị Hoa Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trịnh Bảo Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh và ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã lần lượt trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm khi được bầu làm ĐBQH trên từng lĩnh vực công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và nâng cao đời sống người dân.

ong-trinh-bao-luan-pho-chu-tich-ubnd-xa-vinh-thanh-trinh-bay-chuong-trinh-hanh-dong.jpg
Ông Trịnh Bảo Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh trình bày chương trình hành động. Ảnh: Đức Hải

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử khi được bầu làm ĐBQH; luôn gần dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

ba-huynh-thi-hoa-diep-giam-doc-cong-ty-tnhh-vinh-phat-quy-nhon-trinh-bay-chuong-trinh-hanh-dong.jpg
Bà Huỳnh Thị Hoa Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Phi Long

Cùng với việc đánh giá cao trình độ, năng lực, cử tri bày tỏ tin tưởng rằng: Với chương trình hành động được xây dựng phù hợp với bối cảnh của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới và sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, các ứng cử viên sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ĐBQH.

cu-tri-xa-an-nhon-tay-neu-y-kien-tai-hoi-nghi.jpg
Cử tri xã An Nhơn Tây nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn cử tri đã đến dự hội nghị để các ứng cử viên được gặp gỡ vận động bầu cử.

ong-nguyen-hong-dien-uy-vien-bch-trung-uong-dang-pho-bi-thu-chuyen-trach-dang-uy-quoc-hoi-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Đồng thời, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội: Khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bám sát chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Đặc biệt là sẽ thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và làm tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

