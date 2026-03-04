Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri

Sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt, 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 1, gồm: ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Huỳnh Thị Hoa Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trịnh Bảo Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh và ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã lần lượt trình bày chương trình hành động trước cử tri.
Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm khi được bầu làm ĐBQH trên từng lĩnh vực công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và nâng cao đời sống người dân.
Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử khi được bầu làm ĐBQH; luôn gần dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.
Cùng với việc đánh giá cao trình độ, năng lực, cử tri bày tỏ tin tưởng rằng: Với chương trình hành động được xây dựng phù hợp với bối cảnh của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới và sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, các ứng cử viên sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ĐBQH.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn cử tri đã đến dự hội nghị để các ứng cử viên được gặp gỡ vận động bầu cử.
Đồng thời, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội: Khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bám sát chương trình hành động để triển khai thực hiện.
Đặc biệt là sẽ thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và làm tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử để xứng đáng với niềm tin của cử tri.