Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG

(GLO)- Ngày 2-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các phường: Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Tây.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3, gồm: bà Bành Thị Xuân Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; ông Trần Kim Kha - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Mai Thị Thúy Kiều - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBND xã Ân Tường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ân Tường; bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân Khu 5, Phó Chính ủy Quân khu 5.

ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-don-vi-bau-cu-so-3-tinh-gia-lai-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Tiếp đó, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI. Đồng thời, cam kết nếu trúng cử sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống; phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực để làm tốt các chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

z7579237274575-badfd8b2e3571ebfc7ffddef6c21ad35-copy.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Các ứng cử viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật, các quyết sách, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó là nghiên cứu đề xuất các chính sách nâng cao đời sống của người dân liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo tồn và phát triển văn hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

z7579092939073-d7a76556e9addf32a2f0b8a677b9bb65.jpg
Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài ra, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy địa phương và cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm thông tin kịp thời đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các chính sách liên quan đến đời sống người dân, kịp thời kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu thường xuyên giữ liên lạc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và kịp thời phản ánh đến Quốc hội.

Cùng với đó, bàn bạc, thảo luận, đề ra những quyết sách lớn để xây dựng tỉnh Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.

2.jpg
Cử tri trình nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cử tri đối với các ứng cử viên ĐBQH.

Đồng thời, khẳng định nếu trúng cử, với trách nhiệm của mình, các đại biểu sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến 7-3, các ứng cử viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các xã, phường: Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn, Ân Hảo, Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường, Kim Sơn, An Hòa, An Toàn, An Lão, An Vinh, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, An Lương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 26-2, từ xã đảo Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 25-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có thể coi đây là một kỳ sát hạch, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Túc và Chư Krey

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 24-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phú Túc và Chư Krey.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

null