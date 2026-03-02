Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri

(GLO)- Ngày 2-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các phường: Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Tây.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3, gồm: bà Bành Thị Xuân Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; ông Trần Kim Kha - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Mai Thị Thúy Kiều - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBND xã Ân Tường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ân Tường; bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân Khu 5, Phó Chính ủy Quân khu 5.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Tiếp đó, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI. Đồng thời, cam kết nếu trúng cử sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống; phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực để làm tốt các chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Các ứng cử viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật, các quyết sách, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó là nghiên cứu đề xuất các chính sách nâng cao đời sống của người dân liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo tồn và phát triển văn hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài ra, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy địa phương và cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm thông tin kịp thời đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các chính sách liên quan đến đời sống người dân, kịp thời kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu thường xuyên giữ liên lạc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và kịp thời phản ánh đến Quốc hội.

Cùng với đó, bàn bạc, thảo luận, đề ra những quyết sách lớn để xây dựng tỉnh Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.

Cử tri trình nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cử tri đối với các ứng cử viên ĐBQH.

Đồng thời, khẳng định nếu trúng cử, với trách nhiệm của mình, các đại biểu sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến 7-3, các ứng cử viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các xã, phường: Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn, Ân Hảo, Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường, Kim Sơn, An Hòa, An Toàn, An Lão, An Vinh, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, An Lương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam.