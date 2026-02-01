Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai hoàn thành tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

MAI LÂM
(GLO)- Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất.

Tính đến 17 giờ ngày 1-2, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 21 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và 142 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi nộp hồ sơ ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đã thực hiện khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định.

ho-so-ung-cu-1.jpg
Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mai Lâm

Ngày 15-12-2025, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố. Theo Nghị quyết, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 16.

Ngày 18-12-2025, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 15/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo nghị quyết này, Gia Lai có 18 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85.

ho-so-ung-cu-2.jpg
Kiểm tra, rà soát hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mai Lâm

Dự kiến, sáng 2-2, Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức hội nghị để bàn giao hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

