Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Ý nghĩa đó đặt ra yêu cầu bầu cử không chỉ diễn ra đúng quy trình, đúng pháp luật mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Nhận thức rõ điều này, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt, đi trước một bước, làm nền tảng cho toàn bộ tiến trình tổ chức bầu cử.

Tuyên truyền không đơn thuần là thông tin mà còn là quá trình tạo lập nhận thức đúng, thống nhất ý chí và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong mỗi lá phiếu.

Tuyên truyền đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Tuy Phước. Ảnh: N.H

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan nòng cốt trong tham mưu, xây dựng nội dung tuyên truyền. Các nội dung tuyên truyền tập trung nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định pháp luật liên quan; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương; kết quả kiểm tra, giám sát; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các biện pháp bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, hoạt động tuyên truyền được triển khai theo 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 10 - 12-2025; đợt 2 từ tháng 1-2026 đến ngày 15-3-2026; đợt 3 sau ngày bầu cử 15-3-2026.

Các hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú, kết hợp hài hòa giữa báo chí, truyền thông, cổ động trực quan, thông tin lưu động và tuyên truyền miệng. Sự đa dạng về hình thức giúp thông tin về cuộc bầu cử tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng giai đoạn.

Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng và hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng. Trọng tâm là làm rõ quyền bầu cử, ứng cử của công dân theo Hiến pháp; những nội dung cốt lõi của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các hướng dẫn của Trung ương.

Việc thống nhất nội dung và định hướng thông tin đã góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mỗi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện quyền và trách nhiệm đối với cuộc bầu cử. Đây cũng là tiền đề để tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế những cách hiểu lệch lạc, thiếu đầy đủ về bầu cử.

Từ chủ trương chung đến hành động cụ thể ở cơ sở

Nếu công tác tuyên truyền ở cấp tỉnh tạo ra “khung nhận thức chung” thì ở cơ sở, nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng những cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Băng rôn, áp phích tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên tuyến giao thông chính ở xã Tuy Phước. Ảnh: N.H

Tại phường Quy Nhơn, không khí bầu cử được thể hiện rõ nét trên các tuyến phố chính với hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn được trang hoàng đồng bộ. Theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đức Toàn, hòa trong không khí thi đua của cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường đã lắp đặt hàng chục pa nô lớn cùng nhiều băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

“Phường Quy Nhơn đã triển khai kế hoạch tuyên truyền đến từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ kết quả các hội nghị hiệp thương; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; các nguyên tắc, quy trình bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân. Qua đó, tạo tâm thế tin tưởng, phấn khởi, khích lệ cử tri tự giác tham gia bầu cử, khẳng định tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật của cuộc bầu cử” - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho hay.

Tại xã Tuy Phước, các nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng, phù hợp với từng giai đoạn của tiến trình bầu cử. Đài truyền thanh xã duy trì phát sóng đều đặn mỗi ngày 2 lượt vào buổi sáng và buổi chiều.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Vinh Hương cho biết: Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin về bầu cử được chuyển tải kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Còn ở xã Biển Hồ, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích được treo tại khu hành chính, trung tâm văn hóa, trường học, các trục đường chính và cửa ngõ thôn, làng.

Những khẩu hiệu ngắn gọn, súc tích như: “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là ngày hội của toàn dân”, “Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử”, “Ngày bầu cử là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”… đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Khánh Toàn khẳng định: Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, người dân đã nắm bắt chính xác, đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt quyền và trách nhiệm công dân. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.