Gia Lai: Trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Theo Kế hoạch số 491/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa ban hành, tỉnh sẽ tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân” từ ngày 3-2 đến hết ngày 31-3-2026.

Nội dung trưng bày, giới thiệu gồm 4 phần. Trong đó, phần 1 “Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên (6-1-1946) và Bầu cử Quốc hội - những mốc son lịch sử” sẽ trưng bày và giới thiệu tài liệu, tư liệu, hình ảnh các sự kiện tiêu biểu về Quốc dân Đại hội Tân Trào (16-8-1945), quá trình chuẩn bị và thực hiện cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cử tri bỏ phiếu trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh tư liệu: quochoi.vn

Cùng với đó, trưng bày và giới thiệu tài liệu, tư liệu, hình ảnh về các cuộc bầu cử gắn với sự kiện quan trọng của đất nước như: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống nhất; Quốc hội Việt Nam khóa VI diễn ra ngày 25-4-1976; Cuộc bầu cử cho kỳ Quốc hội Việt Nam khóa VIII diễn ra ngày 19-4-1987 gắn với thực hiện Nghị quyết về đổi mới của Đại hội Đảng lần VI; Cuộc bầu cử cho Quốc hội Việt Nam khóa IX diễn ra ngày 19-7-1992; Cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIII vào ngày 22-5-2011… Đồng thời, trưng bày giới thiệu hình ảnh, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các kỳ bầu cử Quốc hội.

Phần 2 “Những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ” trưng bày tài liệu lưu trữ, hình ảnh về hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ: Quốc hội khóa I (1946-1960) - kháng chiến và kiến quốc; Quốc hội từ khóa IV đến khóa VI (1960-1980) - Quốc hội trong kháng chiến và thống nhất đất nước; Quốc hội từ khóa VII đến khóa IX (1980-1992) - khởi đầu sự nghiệp đổi mới; Quốc hội từ khóa X đến khóa XV - Đổi mới mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng.

Ngoài ra, phần 2 còn trưng bày tài liệu lưu trữ, hình ảnh về hoạt động của HĐND tỉnh qua các thời kỳ (bao gồm tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định trước đây).

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cát Tiến. Ảnh: H.T

Phần 3 “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” sẽ trưng bày, giới thiệu thông tin, tư liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phần 4 sẽ trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng văn hóa, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai (bao gồm tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định cũ).

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu tại hoạt động lần này. Ảnh: V.T

Hoạt động trưng bày sẽ được khai mạc vào ngày 3-2 và trưng bày đến hết ngày 31-3-2026 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ (số 12 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam).

Việc trưng bày, giới thiệu nội dung, tư liệu, tài liệu lưu trữ thông qua hệ thống pano ngoài trời và phòng trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; đồng thời, phổ biến thông tin, tuyên truyền nội dung của trưng bày trên các phương tiện thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động trưng bày nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; về sứ mệnh của Quốc hội và vai trò của HĐND đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.