Đảng bộ phường Tam Quan chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Mặc dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng Đảng bộ phường Tam Quan vẫn luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, góp phần bổ sung nguồn lực cho hệ thống chính trị địa phương.

Phường Tam Quan được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tam Quan (cũ) và xã Hoài Châu. Đảng bộ phường hiện có 41 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.525 đảng viên.

Đảng ủy phường Tam Quan khen thưởng 3 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc công tác kết nạp đảng viên năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Nhung cho biết: Đảng bộ phường luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Đảng ủy luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường lực lượng, đảm bảo tính kế thừa. Đồng thời, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay và lâu dài.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường Tam Quan đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 11-7-2025 về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, Đảng bộ phường phấn đấu phát triển 33 đảng viên trong 6 tháng cuối năm 2025. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã phân bổ chỉ tiêu thực hiện cho từng chi, đảng bộ. Đồng thời, phân công cấp ủy phụ trách thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tiến độ thực hiện của các cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

“Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên; chú trọng công tác rà soát, đánh giá đối tượng, phân công đảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đối tượng để bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu đã đề ra” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đánh giá.

Nhờ cách làm đồng bộ, cụ thể, quyết liệt, năm 2025, Đảng bộ phường Tam Quan đã kết nạp được 59 đảng viên, đạt 109% chỉ tiêu theo kế hoạch. Trong đó, 6 tháng cuối năm đã kết nạp 34 đảng viên, đạt 103% so với chỉ tiêu đề ra.

Tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên là Đảng bộ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trân, Chi bộ Khu phố An Sơn…

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Hành chính (Đảng bộ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Đảng bộ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 165 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy luôn chú trọng công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế Hoài Nhơn Lưu Kim Hoàng, dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ là hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên. Năm 2025, Đảng bộ kết nạp được 8 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao (6 đảng viên), được Đảng ủy phường Tam Quan tặng giấy khen cho tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đảng viên.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm và chú trọng phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, phong trào văn nghệ - thể thao, phát động thi đua phù hợp với thực tiễn… Nhờ đó, các quần chúng ưu tú có cơ hội được rèn luyện, khẳng định mình, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng” - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế Hoài Nhơn cho hay.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trân. Ảnh: ĐVCC

Còn với Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trân, phát triển đảng viên trong độ tuổi đoàn viên, học sinh là điểm nhấn đáng chú ý. Theo Bí thư Chi bộ Trịnh Minh Tẩn, năm 2025, Chi bộ có 15 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 5 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông là động lực rất lớn để các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, tích cực góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.