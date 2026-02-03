Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi báo chí “Vững bước dưới cờ Đảng”

(GLO) - Tối 2-2, tại Hà Nội diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi báo chí về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề “Vững bước dưới Cờ Đảng” do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Tổng cục Chính trị phát động và Báo Quân đội nhân dân tổ chức thực hiện.

Đến dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương.

﻿ Các tiết mục nghệ thuật trong lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: VOV

Sau gần một năm tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi, tạo sức lan tỏa sâu rộng với hơn 8.100 tác phẩm tham gia dự thi thuộc các thể loại: chuyên luận, phóng sự, phản ánh, báo chí đa phương tiện và ảnh báo chí. Nhiều tác phẩm dự thi được đánh giá có chất lượng cao, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ của người làm báo cách mạng.

Bên cạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, các tác phẩm còn phản ánh sinh động công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng - chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác kịp thời, sắc bén các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 66 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 5 giải A, 11 giải B, 25 giải C và 25 giải khuyến khích; đồng thời tôn vinh 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và phát động cuộc thi.

Đại úy Chu Hoàng Sinh (Lữ đoàn 234, Quân đoàn 34) đại diện nhóm tác giả nhận giải tối 2-2. Ảnh: NVCC

Tham gia cuộc thi, Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích, đó là tác phẩm “Sự hồi sinh của ngôi làng dưới chân đèo Mang Yang” (thể loại phản ánh) của nhóm tác giả: Nhà văn Lê Thị Kim Sơn, Thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn, Đại úy Chu Hoàng Sinh (Lữ đoàn 234, Quân đoàn 34).

Tác phẩm phản ánh bức tranh u tối do hủ tục thuốc thư và tà đạo Hà Mòn ở một số ngôi làng dưới chân đèo Mang Yang (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, dưới ánh sáng của Đảng, cuộc sống yên bình và no ấm đã hiện diện nơi miền quê này.