Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tra cứu địa điểm bỏ phiếu bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong việc tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu cách tra cứu địa điểm bỏ phiếu theo từng địa phương.

Để tra cứu, cử tri truy cập địa chỉ: https://diadiem.hcc.io.vn/

Tại trang “Tra cứu địa điểm bầu cử tại tỉnh Gia Lai”, cử tri thực hiện tra cứu theo các cách sau:

1. Tra cứu nhanh bằng thanh tìm kiếm

Nhập tên địa phương, UBND xã/phường hoặc địa điểm bỏ phiếu vào ô tìm kiếm “Tìm địa điểm bỏ phiếu bầu cử, danh sách địa điểm…”, hệ thống sẽ hiển thị các kết quả phù hợp.

2. Tra cứu theo đơn vị hành chính

Trên trang chủ hệ thống hiển thị danh sách UBND các xã, phường, cử tri lựa chọn đơn vị tương ứng với nơi cư trú, sau đó nhấn “Xem địa điểm bầu cử” để xem danh sách các địa điểm bỏ phiếu thuộc địa phương đó.

Thông qua chức năng tra cứu này, cử tri có thể nhanh chóng tìm được địa điểm bỏ phiếu của mình, giúp chủ động trong việc tham gia bầu cử.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng thông báo để cử tri và nhân dân biết, thuận tiện trong việc tra cứu thông tin.

Đánh giá bài viết

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Púch và Ia Mơ vào ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

