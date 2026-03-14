Tra cứu địa điểm bỏ phiếu bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong việc tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu cách tra cứu địa điểm bỏ phiếu theo từng địa phương.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Để tra cứu, cử tri truy cập địa chỉ: https://diadiem.hcc.io.vn/

Tại trang “Tra cứu địa điểm bầu cử tại tỉnh Gia Lai”, cử tri thực hiện tra cứu theo các cách sau:

1. Tra cứu nhanh bằng thanh tìm kiếm

Nhập tên địa phương, UBND xã/phường hoặc địa điểm bỏ phiếu vào ô tìm kiếm “Tìm địa điểm bỏ phiếu bầu cử, danh sách địa điểm…”, hệ thống sẽ hiển thị các kết quả phù hợp.

2. Tra cứu theo đơn vị hành chính

Trên trang chủ hệ thống hiển thị danh sách UBND các xã, phường, cử tri lựa chọn đơn vị tương ứng với nơi cư trú, sau đó nhấn “Xem địa điểm bầu cử” để xem danh sách các địa điểm bỏ phiếu thuộc địa phương đó.

Thông qua chức năng tra cứu này, cử tri có thể nhanh chóng tìm được địa điểm bỏ phiếu của mình, giúp chủ động trong việc tham gia bầu cử.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng thông báo để cử tri và nhân dân biết, thuận tiện trong việc tra cứu thông tin.